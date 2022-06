Ligabue Campovolo 2022: scaletta delle canzoni, ospiti e orari del concerto

Ligabue Campovolo 2022: sabato 4 giugno si festeggiano i 30 anni di carriera del cantante che salirà sul palco anche accompagnato da alcuni amici e colleghi. Una serata evento tutta da ascoltare.

Ligabue Campovolo 2022: scaletta delle canzoni

Centomila persone per il ritorno di Luciano Ligabue a Campovolo in occasione dei suoi 30 anni di carriera. Il cantautore sui suoi social, nel ricordare l’appuntamento al pubblico, ha scritto: «Due anni e mezzo fa, quando abbiamo annunciato la festa dei 30 anni all’RCF ARENA, ancora una volta mi avete colpito, decidendo di esserci in tantissimi, con un sold out annunciato dopo pochi giorni. Sappiamo tutti com’è andata, quanto abbiamo dovuto aspettare ma, da subito, ho sentito l’esigenza di chiamare alcuni amici per poter fare una volta tanto io, una sorpresa a voi».

A poche ore dal concerto evento non è ancora stata ufficializzata la scaletta ma ecco quella probabile:

Balliamo sul mondo

Hai un momento, Dio

Il giorno di dolore che uno ha

Happy Hour

Marlon Brando è sempre lui

Luci d’America

L’odore del sesso

Il giorno dei giorni

Niente paura

A che ora è la fine del mondo

Non cambierei questa vita con nessun’altra

Gli ostacoli del cuore (con Elisa)

Volente o nolente (con Elisa)

Il mio nome è mai più (con Piero Pelù)

Certe notti

Viva l’Italia (con Francesco De Gregori)

Urlando contro il cielo

Piccola stella senza cielo

Ospiti ed orari del concerto

Per festeggiare Ligabue ci saranno anche amici e colleghi come super ospiti, con cui duetterà: Francesco De Gregori, Elisa, Pierò Pelù, Loredana Bertè, Gazzelle, Eugenio Finardi e Mauro Pagani: Gli ostacoli del cuore e Volente o nolente (con Elisa), Il mio nome è mai più (con Piero Pelù), Viva l’Italia (con Francesco De Gregori).

I cancelli dell’RFC Arena sono stati aperti alle 11 di mattina sabato 4 giugno mentre il concerto avrà inizio verso le ore 21. Dopo questa serata evento, il cantante ritornerà live a settembre con cinque concerti all’Arena di Verona: il 27, 29 e 30 settembre e l’1 e 3 ottobre. A ottobre poi l’artista sarà protagonista di quattro concerti nelle principali città europee: 26 ottobre al Razzmatazz di Barcellona (recupero del 20 maggio), 28 ottobre al Cirque Royal di Bruxelles (recupero del 25 maggio), il 30 ottobre al Bataclan di Parigi (recupero del 26 maggio), il 31 ottobre al 02 Shepherd’s Bush Empire di Londra (recupero del 22 maggio).

