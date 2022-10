Listeria, gorgonzola: ritirato un lotto del formaggio da un supermercato. I dettagli nella nota del Ministero della Salute

Listeria, gorgonzola: il formaggio è stato ritirato da un supermercato in provincia di Milano per la presenza del batterio.

Listeria, gorgonzola: un lotto è stato ritirato da un supermercato in provincia di Milano. Continua l’allarme della presenza del batterio in alcuni prodotti alimentari. Questa volta è scattata l’indagine nel formaggio a marchio Pascoli Italiani. Sulla questione ancora una volta è intervenuto il Ministero della Salute.

Listeria, gorgonzola: ritirato un lotto del formaggio da un supermercato

L’allarme in Italia per per contrastare la diffusione del batterio Listeria monocytogenes continua. Questa volta ad essere stato ritirato un lotto di “Gorgonzola Dolce Dop” da 300 grammi, a marchio Pascoli Italiani, prodotto da Gelmini Carlo Srl per Eurospin Italia con sede a Besate (Milano), per sospetta contaminazione da listeria.

I dettagli nella nota del Ministero della Salute

L’avviso, pubblicato sul sito del ministero della Salute, specifica che il lotto in questione è il 218246252, ritirato per “possibile presenza di Listeria monocytogenes”, e sono invitati i consumatori a “non consumare il prodotto e riportarlo al punto vendita per la sostituzione o il rimborso”. Il nuovo ritiro per listeria segue quelli avvenuti nelle settimane scorse che hanno riguardato alcuni lotti di wurstel, tramezzini e pancakes. Recentemente, la presenza del ceppo di Listeria ST 155 è stata riscontrata in würstel a base di carni avicole prodotti dalla ditta Agricola Tre Valli – IT 04 M CE. L’ultimo caso ha riguardato la morte ad Alessandria di un anziano di 80 anni che aveva mangiato dei wurstel crudi per poi essere ricoverato in ospedale e morire dopo qualche giorno dal ricovero.

Leggi anche: Listeria nei wurstel, un anziano li mangia e muore: quarto caso in Italia