Würstel contaminati da Listeria, allarme nei supermercati: 6 morti e 61 casi in Italia

Wurstel contaminati e tanta paura per i numerosi casi in Italia. Il Ministero della Salute ha diramato una nota ufficiale.

Würstel contaminati e ritirati dai supermercati a causa della diffusione di un batterio. Tuttavia, i casi riscontrati fanno riferimento a una cattiva abitudine di mangiare crudo questo tipo di alimento. Ecco perché il Ministero della Salute ha diramato una nota con tutte le indicazioni ed informazioni.

Würstel contaminati da Listeria, allarme nei supermercati

Allarme in Italia per per contrastare la diffusione del batterio Listeria monocytogenes. La presenza del ceppo di Listeria ST 155 è stata riscontrata in würstel a base di carni avicole prodotti dalla ditta Agricola Tre Valli – IT 04 M CE. La notizia è stata confermata anche da campionamenti effettuati presso lo stabilimento.

L’azienda, si legge sul sito del ministero, ha avviato tutte le misure a tutela del consumatore con il ritiro dei lotti risultati positivi (1785417 e 01810919) e, in applicazione del principio di massima precauzione, di tutti quelli prodotti prima del 12 settembre 2022. Ha inoltre messo in atto una comunicazione rafforzativa di quanto già indicato sui prodotti direttamente nei punti vendita.

Sei morti e 61 casi in Italia

Il Ministero della Salute ha pensato di diramare una nota ufficiale sul caso, confermando che “sono in atto ulteriori indagini anche su altre matrici e su altri tipi di prodotti che potrebbero essere correlati ai casi umani di listeriosi”. Inoltre, la nota del Ministero spiega anche nei dettaglio di che tipo di virus si parla e come comportarsi con l’igiene e cottura degli alimenti. Infatti, Il Ministero della Salute invita i consumatori a prestare massima attenzione alle corrette modalità di conservazione, preparazione e consumo degli alimenti, nel caso specifico dei würstel, indicate in modo preciso nell’etichetta presente sulla confezione, che normalmente comportano la cottura prima del consumo.

In base a delle informazioni che sono circolate, ci sarebbero già sei morti e sessantuno casi che fanno riferimento in particolare alla cattiva abitudine molto diffusa di mangiare i würstel crudi. Sulle confezioni è scritto “Da consumarsi previa accurata cottura” ma non sempre le persone seguono questa indicazione.

