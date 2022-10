Listeria nei wurstel, un anziano li mangia e muore: quarto caso in Italia

Listeria nei wurstel: ancora una vittima in Italia. Questa volta la vittima è un anziano signore di 80 anni che era solito mangiare wrustel crudi. In queste ore si stanno facendo le dovute indagini sul caso per capire se effettivamente si tratta della quarta vittima da Listeria.

Listeria nei wurstel, un anziano li mangia e muore

Ad Alessandria un anziano di 80 anni ha mangiato dei wurstel crudi di pollo ed è stato portato in ospedale. Dopo un ricovero di quattro giorni è morto per meningite da Listeria. I parenti dell’anziano signore hanno spiegato che era solito mangiare wrustel crudi. Il ministero della Salute, la direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, l’Asl, i carabinieri del Nas e la procura di Alessandria stanno lavorando al caso.

Si tratta del quarto caso in Italia

L’allarme in Italia per per contrastare la diffusione del batterio Listeria monocytogenes continua. La presenza del ceppo di Listeria ST 155 è stata riscontrata in würstel a base di carni avicole prodotti dalla ditta Agricola Tre Valli – IT 04 M CE. La notizia è stata confermata anche da campionamenti effettuati presso lo stabilimento.

Dopo l’ultima morte ad Alessandria, sarà necessario capire se si tratta dello stesso ceppo, l’St 155, che ha causato il decesso di altre tre persone tra il dicembre del 2021 e il giugno 2022 in Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna. Questo potrebbe essere il quarto caso.

Il Ministero della Salute ha già provveduto a diramare una nota ufficiale per spiegare nei dettagli di che tipo di virus si parla e come comportarsi con l’igiene e cottura degli alimenti. Infatti, Il Ministero della Salute invita i consumatori a prestare massima attenzione alle corrette modalità di conservazione, preparazione e consumo degli alimenti, nel caso specifico dei würstel, indicate in modo preciso nell’etichetta presente sulla confezione, che normalmente comportano la cottura prima del consumo.

