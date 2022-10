Marco Bellavia, perché ha lasciato il Gf Vip? Polemiche sui social dopo la sua uscita

Marco Bellavia ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip. La decisione è stata sofferta e combattuta ma soprattutto ha fatto discutere la polemica di alcuni concorrenti che non hanno creduto alla sua versione ed addirittura l’hanno attaccato.

Marco Bellavia, perché ha lasciato il Gf Vip?

Marco Bellavia ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip. La sua decisione ha fatto molto discutere sia dentro sia fuori la casa più spiata d’Italia. Il motivo alla base della scelta del concorrente è un “dolore mentale”. Durante la puntata del programma, il concorrente aveva detto al conduttore Alfonso Signorini: “È vero che non sto bene e che fuori avevo mio figlio come punto di riferimento. Però starei qui ancora volentieri. Conto di riuscire ad andare avanti, se mi date una mano. Perché se una persona ha bisogno e gli altri 22 la aiutano, ce la farà. Da solo non ce la fa”.

In seguito, il conduttore ha lanciato un appello a favore del concorrente: “Marco Bellavia ha fatto un appello importante, ha lanciato un Sos. Questo perché è una persona che si è definita spesso poco equilibrata. Io mi sento in dovere di dire a tutto il nostro pubblico che lo staff del Grande fratello vuole andare più a fondo in questo disagio espresso da Marco Bellavia. Con noi collabora un team di psicologi. Avremo modo di analizzare a dovere questo disagio di cui Marco ci ha parlato questa sera“.

Alcuni inquilini non credevano e addirittura hanno attaccato Bellavia per la sua rivelazione. Poi, è arrivata la decisione: “Marco Bellavia ha deciso di abbandonare la Casa. Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Giaele De Donà, Marco Bellavia e Giovanni Ciacci è stato annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati. #GfVip”.

Polemiche sui social dopo la sua uscita

Dopo la decisione è balzato in tendenza l’hasthtag #iostoconBellavia. In un comunicato diffuso anche via social, il marchio di patatine Amica Chips ha fatto sapere di dissociarsi da quanto avvenuto all’interno della Casa. “Amica Chips – si legge – è da sempre sinonimo di amicizia, condivisione, integrazione. Il nostro intento è sempre stato quello di unire e non dividere, rallegrare ed alleggerire i momenti, non appesantirli”-si legge nella nota- “Ci dissociamo ovviamente da ciò che accade dentro la casa del Gf Vip, ci dissociamo dalle persone che permettono tali comportamenti e che li assecondano, cosa che NON facciamo NOI essendo sponsor del programma ma non fautori né sostenitori di ciò che i protagonisti fanno e dicono”.

Anche il marchio TooA, società che produce la macchina per il gelato, prende posizione con un comunicato ufficiale sul suo account Instagram nel quale “esprime la propra riprovazione con riferimento alle circostanze che hanno preceduto e accompagnato l’uscita dal programma del concorrente Marco Bellavia”. La società, nella nota, fa sapere che attraverso i suoi legali “ha formalizzato la propria posizione in merito alle azioni avvenute all’interno del programma, in quanto ritenute inaccettabili, lesive della dignità individuale e non in linea con i valori espressi dal brand, stigmatizzando le mancanze di quanti hanno ideato, realizzato e messo in onda simili contenuti”.

Leggi anche: Liguria, don Giulio Mignani sospeso dal vescovo perché era a favore dell’eutanasia e famiglie arcobaleno