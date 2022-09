Liz Truss, attuale ministro degli Esteri, è stata eletta come nuovo leader dei Conservatori e, a partire da domani, martedì 6 settembre, Truss sarà ufficialmente primo ministro del Regno Unito, subentrando a Boris Johnson dopo le dimissioni rassegnate a inizio luglio, seguite allo scandalo Pincher.

Liz Truss è il nuovo primo ministro del Regno Unito: battuto al ballottaggio Rishi Sunak

La nuova premier britannica è riuscita a battere il suo avversario Rishi Sunak nella corsa per la successione. Con l’elezione a nuova leader dei Tory – forza di maggioranza alla Camera dei Comuni – e quindi primo ministro, Truss è la terza donna nella storia del Paese a ricoprire la carica politica. La sua nomina diverrà ufficiale quando, nella giornata di martedì 6 agosto, riceverà la nomina dalla Regina Elisabetta.

La vittoria del ministro degli Esteri non giunge in aspettata. Erano, infatti, settimane che la politica Tory veniva data per favorita e, al momento della resa dei conti, ha battuto l’ex cancelliere dello Scacchiere di origini indiani Sunak al ballottaggio finale stabilito tramite il voto postale degli iscritti.

Dopo aver appreso l’esito delle votazioni, la premier ha rivolto alcune parole al suo predecessore, ringraziandolo per il lavoro svolto. “Boris, hai fatto la Brexit, hai schiacciato Jeremy Corbyn, hai messo in atto il vaccino e ti sei opposto a Vladimir Putin”, ha detto Truss.