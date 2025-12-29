Lo schiaffo di Fico a De Luca: ritirata la querela a Report

Il primo atto di Roberto Fico alla guida della Regione Campania segna una forte discontinuità con il suo predecessore, Vincenzo De Luca. Tanto da ritirare proprio la querela presentata nei confronti della trasmissione Report dallo stesso ex presidente di Regione.

“Per dare un segnale di distensione da subito, annuncio il ritiro della querela presentata dalla Regione nei confronti della trasmissione giornalistica Report sui dati della sanità campana”, ha annunciato Fico nel corso del suo intervento di apertura della nuova legislatura del Consiglio regionale campano.

Fico ritira la querela della Regione Campania a Report

“La verità è rivoluzionaria – ha aggiunto riferendosi alla querela presentata dall’ex governatore Vincenzo De Luca negli ultimi giorni del suo mandato – e non abbiamo paura, ma va rispettata da tutti convintamente. La trasparenza del confronto è la base, ognuno potrà poi trarre il suo libero convincimento”.

“Sosterremo un’informazione locale plurale e di qualità – ha spiegato Fico – gli organi di stampa del territorio sono presidi di democrazia, scuola e informazione libera. Sono i pilastri su cui si regge una comunità che pensa con la propria testa. Ognuno deve naturalmente fare il proprio mestiere, ma deve farlo liberamente e senza condizionamenti. Per dare un segnale di distensione da subito, annuncio il ritiro della querela presentata dalla Regione nei confronti della trasmissione giornalistica Report sui dati della sanità campana”, ha concluso.

A commentare la decisione di Fico è stato, sui suoi canali social, il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci: “Questa è l’amministrazione che valorizza e rispetta il ruolo di cane da guardia della democrazia”, ha scritto citando la notizia del ritiro della querela da parte del neo-presidente della Regione Campania.