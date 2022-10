L’Onu condanna i referendum farsa della Russia in Ucraina. L’Assemblea generale adotta la risoluzione contro l’annessione dei territori occupati: la Cina si astiene

L’Onu ha condannato i referendum farsa organizzati dalla Russia in Ucraina che hanno determinato l’annessione di quattro territori sotto il controllo di Kiev a Mosca. Pertanto, L’Assemblea generale ha adottato una risoluzione contro l’operato del Cremlino.

L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato con una larga maggioranza una risoluzione che condanna i “referendum illegali” organizzati dalla Russia in quattro regioni ucraine e la conseguente annessione degli stessi annunciata dal Cremlino. Per il presidente americano Joe Biden, la decisione dell’Onu invia un “messaggio chiaro” a Mosca.

I voti favorevoli alla risoluzione sono stati 143, 5 le Nazioni contrarie e 35 quelle che hanno preferito astenersi. Tra gli astenuti, figurano Cina, India, Pakistan e Sud Africa.

The principles of the #UNCharter stand strong while Russia is more isolated than ever.

143 countries at the @UN have condemned Russia’s sham referenda and the illegal seizure of Ukrainian land.

We #StandWithUkraine pic.twitter.com/zacXzvsqO0

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 13, 2022