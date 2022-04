Luca Cordero di Montezemolo oggi: patrimonio, nuova fidanzata, Agnelli, moglie e figli

Chi è Luca Cordero di Montezemolo? Biografia, carriera e vita privata dell’imprenditore e dirigente d’azienda italiano.

Luca Cordero di Montezemolo oggi: biografia, carriera e rapporto con gli Agnelli

Luca Cordero di Montezemolo è nato il 31 agosto 1947 a Bologna ed è un noto imprenditore e dirigente d’azienda nonché politico italiano.

Primogenito di Massimo Cordero di Montezemolo e Clotilde Neri, discende da una famiglia nobile del Piemonte di cui fece parte anche il colonnello Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo, vittima alle Fosse Ardeatina oppure il cardinale Andrea Cordero Lanza di Montezemolo.

La carriera dell’imprenditore in Ferrari è cominciata nel 1973 come assistente di Enzo Ferrari e come responsabile della Squadra Corse. Sotto la sua gestione, la casa automobilistica ha vinto il Campionato mondiale costruttori di Formula 1 per tre anni consecutivi e due campionati mondiali con il pilota Niki Lauda. Nel 1977, ha lasciato la Ferrari per diventare responsabile delle relazioni esterne delle FIAT e presidente della Sisport Fiat. Dopo una parentesi come CEO della Itedi, nel 1983 esce dal gruppo FIAT per farvi ritorno l’anno successivo.

Tra il 1991 e il 2014 è stato il presidente della Ferrari S.p.A. mentre tra il 2013 e il 2014 è stato anche il presidente della Ferrari NV.

Nel corso della sua carriera, poi, è stato anche vicepresidente di Unicredit, presidente di Confindustria e della Federazione Italia Editori Giornali (FIEG).

Nel 2012, è entrato in politica facendo parte della coalizione politica centrista Con Monti per l’Italia con la sua formazione Italia Futura.

Patrimonio dell’imprenditore e dirigente d’azienda italiano

Per quanto riguarda la fortuna di Luca Cordero di Montezemolo, non è possibile risalire al suo patrimonio in modo preciso. Nel 2013, tuttavia, era stato stimato che soltanto in quell’anno avesse guadagnato circa 5,5 milioni di euro. Quando lasciò la Ferrari, poi, è stato riferito che avrebbe ricevuto 27 milioni di buonuscita.

Inoltre, durante il periodo in cui è stato presidente di Charme Management, possedeva il 50% delle azioni societaria.

Vita privata, moglie e figli di Luca Cordero di Montezemolo

In relazione alla sua vita privata, la prima moglie di Luca Cordero di Montezemolo è stata Sandra Monteleoni ma l’unione è stata dichiarata nulla dalla Sacra Rota. La coppia ha avuto un figlio, Matteo, venuto al mondo il 7 aprile 1977.

Successivamente, ha avuto una relazione con Barbara Parodi Delfino, dalla quale ha avuto la figlia Clementina, nata il 5 marzo 1981.

Dopo aver avuto una liaison con l’attrice Edwige Fennec, poi, il 7 luglio 2000 ha sposato Ludovica Andreoni. Prima della separazione, la coppia ha avuto tre figli: Guia, nata il 23 aprile 2001; Maria, nata il 30 gennaio 2003; e Lupo, nato il 29 luglio 2010.