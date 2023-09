Lucio per amico ricordando Battisti: anticipazioni e ospiti del docufilm su Rai1

Lucio per amico ricordando Battisti è il titolo del docufilm della Rai che omaggia così il grande artista in prima serata.

Lucio per amico ricordando Battisti: anticipazioni

“Lucio per amico. Ricordando Battisti” è il titolo del docufilm che va in onda in prima serata su Rai1 mercoledì 13 settembre 2023. Si tratta di un “documentario che racconta l’avventura umana e artistica di Lucio Battisti attraverso un vasto e inedito materiale d’archivio italiano e internazionale, unito ai ricordi di chi lo ha conosciuto, primo fra tutti il compagno d’arte e d’avventura Mogol”.

Il progetto è stato curato dall’autrice Maite Carpio. La giornalista dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni ha anticipato qualche dettaglio sul documentario. “Io sono spagnola di nascita e ricordo che ascoltavo Battisti già prima di arrivare in Italia. Qui, però, ho capito immediatamente che lui era (ed è) proprio la colonna sonora del Paese. Così mi è cresciuta la curiosità per il suo genio, per il modo in cui ha rivoluzionato la musica e la canzone italiana. E mi sono interessata anche al suo rapporto con Mogol, che m’è parso subito un fenomeno unico” – ha detto la giornalista ed autrice.

Gli ospiti del docufilm su Rai1

Tra gli ospiti che hanno preso parte al documentario ci sono Mara Maionchi, Caterina Caselli, Adriano Pappalardo, Franco Mussida, e Tony Cicco. Non solo vecchie glorie della musica ma anche più giovani artisti come Gianluca Grignani, Noemi, Giovanni Caccamo e Giusy Ferreri. Non potevano mancare anche Mogol e Mario Lavezzi che hanno fatto parte della vita privata e professionale di Battisti.