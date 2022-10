“L’Ucraina non userà una bomba sporca”

L’Ucraina si sta preparando a utilizzare una cosiddetta “bomba sporca” sul proprio suolo. È quanto hanno detto i ministri degli Esteri britannico e francese, James Cleverley e Catherine Colonna e il segretario di Stato americano, Anthony Blinken, commentando l’allarme lanciato, nel corso di un colloqui telefonico con il segretario di Stato alla Difesa britannico, Ben Wallace, dal ministro della Difesa russo Serghei Shoigu (nella foto con Putin).

Usa, Francia e Gran Bretagna smentiscano l’allarme lanciato dal ministro della Difesa russo sulla possibilità che Kiev impieghi una “bomba sporca”

“I nostri Paesi hanno chiarito che respingiamo tutti le accuse palesemente false della Russia secondo cui l’Ucraina si sta preparando a usare una ‘bomba sporca’ sul proprio suolo. Il mondo riconoscera’ qualsiasi tentativo di usare questa accusa come pretesto per l’escalation”, si legge nella dichiarazione congiunta di Usa, Francia e Gran Bretagna.

Anche il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky ha respinto le affermazioni di Mosca secondo cui Kiev sta preparando provocazioni con l’uso di una “bomba sporca”. “Se la Russia chiama e dice che l’Ucraina sta preparando qualcosa, significa una cosa: la Russia ha già preparato tutto questo. Credo che ora il mondo dovrebbe reagire il piu’ duramente possibile”, ha detto Zelensky.

“Cosa abbiamo già sentito dalla Russia? Una bugia sul nazismo, sullo sviluppo delle armi nucleari e sui piccioni combattenti. Cosa stiamo ascoltando ora? “bomba sporca”, “far saltare in aria la diga”. È anche questa una bugia. Non esiste una “bomba sporca”. Solo sporchi tentativi di giustificare il genocidio con una nuovo falsità” ha scritto su Twitter il consigliere del presidente Zelensky, Mykahilo Podolyak.

Parla, invece, di “un’accusa chiaramente falsa”, la portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, Adrienne Watson commentando l’allarme lanciato da Shoigu rispetto al timore che l’Ucraina si stia preparando ad impiegare una “bomba sporca”. “Il mondo capirà qualsiasi tentativo di usare questa accusa come pretesto per una escalation”, ha detto Watson.

Shoigu ha espresso le stesse preoccupazioni anche al suo omologo francese Lecornu

Nel colloquio con Ben Wallace, il ministro della Difesa russo Shoigu aveva espresso “preoccupazione per possibili provocazioni dell’Ucraina attraverso l’uso di una ‘bomba sporca’”. Preoccupazioni, per una “tendenza ad una ulteriore e incontrollata escalation, poi ribadite anche al suo omologo francese, Sebastien Lecornu.

