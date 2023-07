Luigi Berlusconi: cosa fa, moglie, figli, patrimonio e il mistero del suo nome mancante nel testamento

Luigi Berlusconi è l’ultimo figlio di Silvio Berlusconi. Nelle ultime ore è balzato all’attenzione di molto perché il suo nome manca all’inizio dei saluti nel testamento del padre, scritto di suo pugno prima del ricovero in ospedale.

Luigi Berlusconi: cosa fa

Luigi Berlusconi è il figlio più piccolo del Cavaliere Silvio Berlusconi. Nato dalla relazione con Veronica Lario, è classe un classe 1988. Dopo aver frequentato il liceo l liceo Villoresi di Monza, si è laureato in Economia alla Bocconi di Milano. In seguito, trasferito in Regno Unito per specializzarsi in finanza alla londinese JP Morgan di Londra.

La sua attività professionale, a parte gli studi, inizia presto: a soli 19 anni entra nel consiglio di amministrazione di Mediolanum Spa. Dal 2012 è Amministratore Unico della società B Cinque S.r.l. Dal 2014 è Presidente del Cda di Holding Italiana Quattordicesima S.p.A. Inoltre dal giugno 2012 è diventato consigliere di amministrazione di Fininvest. Inoltre, ha fondato la onlus Fondazione Opsis, attiva in Lombardia nel settore sociale e impegnata in attività di beneficenza.

Luigi Berlusconi: moglie e figli

L’ultimo figlio di Silvio Berlusconi è sposato con Federica Fumagalli e insieme hanno avuto due figli: Emanuele Silvio, nato nel 2021 e così chiamato in onore del nonno, e Tommaso Fabio, nato nel 2022.

Luigi Berlusconi: patrimonio

Il patrimonio di Luigi si base soprattutto sul ricavato delle sue quote di Fininvest fino alla morte del padre. Infatti, la sua quota vale circa 95 milioni di euro. Poi, bisogna mettere in conto anche tutti i suoi investimenti, quelli riusciti e quelli falliti. Infatti, è stato uno degli azionisti di Domino’s Pizza, una catena di pizzeria all’americana che è però poi fallita.

Il mistero del suo nome mancante nel testamento

Il testamento di Berlusconi, l’ultimo scritto di suo pugno risale al ricovero in ospedale al San Raffaele. Inizia con una lettera in cui manca il nome proprio di Luigi. “Cara Marina, Piersilvio, Barbara e Eleonora. Sto andando al San Raffaele. Se non dovessi tornare Vi prego di prendere atto di quanto segue: dalle vostre eredità di tutti i miei beni dovreste riservare queste donazioni a Paolo Berlusconi 100 milioni, a Marta Fascina 100 milioni, a Marcello Dell’Utri 30 milioni”. Tuttavia, il suo nome rimane nella spartizione di bene e quote Fininvest ma a quanto pare ricaverà meno di quando forse si aspettava.