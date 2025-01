Lukashenko stravince le presidenziali in Bielorussia per la settima volta. Ma Usa e Ue denunciano: "Queste elezioni sono state una farsa"

Alexander Lukashenko ha stravinto, letteralmente senza alcuna sorpresa, le elezioni in Bielorussia e si è assicurato il settimo mandato quinquennale come presidente del Paese al termine di un voto che i governi occidentali hanno respinto come una “farsa”. Lukashenko ha conquistato la vittoria con l’86,8% delle preferenze, secondo i risultati pubblicati dalla commissione elettorale bielorussa.

Lukashenko stravince le presidenziali in Bielorussia per la settima volta. Ma Usa e Ue denunciano: “Queste elezioni sono state una farsa”

“Potete congratularvi con la Repubblica di Bielorussia, abbiamo eletto un presidente”, ha detto il capo della commissione Igor Karpenko in una conferenza stampa nelle prime ore di oggi. La commissione elettorale ha dichiarato che l’affluenza alle urne è stata dell’85,7%. Gli aventi diritto al voto erano 6,9 milioni di persone. Gli Stati Uniti e l’Ue hanno affermato prima del voto che le elezioni non potevano essere libere o giuste perché i media indipendenti sono vietati in Bielorussia e tutte le principali figure dell’opposizione sono state incarcerate o costrette a fuggire all’estero.

L’alto rappresentante Ue per la Politica estera, Kaja Kallas, ha definito sabato le elezioni una “farsa” ed ha affermato che “Lukashenko non ha alcuna legittimità”. “Il popolo della Bielorussia non aveva scelta. È un giorno amaro per tutti coloro che desiderano libertà e democrazia”, ha commentato da parte sua il ministro degli Esteri tedesco, Annalena Baerbock. Il capo della diplomazia polacco, Radoslaw Sikorski, invece ha espresso una finta sorpresa per il fatto che “solo” l’87,6% dell’elettorato sembra aver sostenuto Lukashenko. “Gli altri troveranno posto nelle prigioni?” ha chiesto ironicamente.

Il passato che ritorna

Lukashenko ha represso le proteste di massa contro il suo governo nel 2020 e ha permesso a Mosca di usare il territorio bielorusso per invadere l’Ucraina nel 2022. L’opposizione e l’Occidente hanno affermato che Lukashenko ha falsato le ultime elezioni presidenziali, mentre le autorità hanno represso le manifestazioni, con più di mille persone ancora incarcerate.

Tutti gli oppositori politici di Lukashenko sono in prigione, alcuni tenuti in isolamento, o in esilio, insieme a decine di migliaia di bielorussi fuggiti dal 2020. Ieri Lukashenko ha affermato che i suoi oppositori sono dietro le sbarre o all’estero per scelta. “Alcuni hanno scelto la prigione, altri l’esilio”, ha affermato. “Se è prigione, allora sono coloro che hanno aperto troppo la bocca”.