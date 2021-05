Luna Reyes è la volontaria della Croce Rossa ritratta in una fotografia mentre abbraccia un migrante salvato a Ceuta. Accanto alle parole di solidarietà nei suoi confronti si è però sviluppata una campagna d’odio. Fatta, racconta oggi La Stampa, di insulti e allusioni sessuali: “Basta buonismo: l’immigrato voleva toccarle il seno”, si spinge a scrivere una opinionista tv con simpatie per l’estrema destra.

Luna Reyes: la valanga di odio contro la volontaria della Croce Rossa che abbraccia il migrante a Ceuta

Da lì in poi viene giù di tutto, c’è chi scava nel passato, chi trova delle foto di lei in piscina con le amiche, qualcuno individua un suo fidanzato di colore: “Se ti piacciono tanto i neri vai direttamente in Marocco”. Il quotidiano ha intervistato il padre. “Mia figlia è spaventata e indignata – racconta Luis Reyes, al telefono dalla sua casa di Mostoles, l’hinterland di Madrid – tutto è nato quando la sindaca della nostra città ha fatto un post dichiarando il suo orgoglio verso il gesto di Luna («Orgullo mostoleño»). A quel punto sono comparsi i primi commenti razzisti e maschilisti”.

È stata costretta a chiudere i suoi profili social per gli insulti e le minacce ricevute, la volontaria della Croce Rossa protagonista di un’immagine diventata simbolo dei soccorsi a Ceuta. Ma l’ondata di solidarietà che è arrivata dalla rete è stata più forte dell’odio pic.twitter.com/SrrVJgE7SK — Tg3 (@Tg3web) May 20, 2021

Dopo quell’abbraccio, Luna non ha più visto il ragazzo senegalese, di cui nemmeno è riuscita a capire il nome. Il suo timore è che sia stato rimpatriato a forza. In uno delle “restituzioni a caldo”, che la Spagna pratica con il Marocco: “Parlava in francese, contava con le dita, io non capivo nulla. Ma sono convinta che mi stesse dicendo il numero dei suoi compagni morti in questo viaggio”, ha raccontato commossa, alla tv pubblica spagnola.