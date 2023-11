Maltempo, allerta meteo annunciata con rovesci e temperature in discesa

Maltempo: annunciata una nuova allerta nelle prossime ore e giorni sul alcune Regioni dell’Italia. Dopo una breve tregua non solo si fa la conta dei danni ma si ci prepara a una nuova ondata. Intanto, è stato recuperato il copro del vigile del fuoco, Walter Locatello disperso a causa del maltempo nel Bellunese dal 2 novembre.

Maltempo, allerta meteo

Dopo una breve tregua, una nuova allerta meteo è stata annunciata su diverse Regioni della Penisola. Intanto, la Regione Toscana lancia una raccolta di fondi per i danni causati dal maltempo. “La nostra amata Toscana – afferma la Regione – è stata colpita da eventi calamitosi devastanti. Ogni contributo, grande o piccolo, fa la differenza e insieme possiamo dare speranza e assistenza alle famiglie colpite. Contribuiamo a ricostruire la Toscana più forte di prima!”. Inoltre: “Il governo mi ha appena nominato commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi. Massimo impegno per risollevarci, tutti insieme: famiglie, imprese e istituzioni”, sono le parole del governatore della Toscana Eugenio Giani sui social. Dunque, la Toscana è la Regione che a quest’ultima ondata è risultata la più colpita.

In Trentino è stata annunciata la neve. “Deboli precipitazioni, eventualmente nevose oltre 1.600 metri circa, sono possibili già domani – si legge in una nota dell’amministrazione provinciale -. Mercoledì è previsto un temporaneo miglioramento con ampie schiarite mentre tra giovedì e venerdì è atteso un peggioramento con estesa nuvolosità e probabili precipitazioni nevose oltre 1.500 metri circa”.

Previsti altri rovesci e temperature in discesa

Secondo gli esperti di Il Meteo.it, i primi rovesci nelle prossime ore interesseranno le regioni centrali e meridionali con precipitazioni a tratti moderate dalle prime ore di martedì 7 e la giornata di mercoledì 8. Mentre nel pomeriggio di giovedì 9 e questa volta interesserà dapprima il Nord e successivamente (venerdì e sabato) il Centro e quindi il Sud. Non solo precipitazione perché è previsto un netto calo di temperature.