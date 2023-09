Maltempo, continua l’allerta per rischio temporali ma torna il caldo africano con temperature fino a 38°

Maltempo ancora presente su alcune Regioni del Centro Nord in particolare le alte temperature pronte a tornare.

Maltempo continua ad essere il protagonista a fasi alterne in questo mese di settembre. Infatti, già il 17 settembre lascerà spazio a temperature molto più alte per quella che viene definita l’ultima domenica estiva del 2023.

Maltempo, continua l’allerta per rischio temporali

Nella giornata di sabato 16 settembre il maltempo è protagonista su alcune Regioni del Centro-Nord con rischio di temporali sparsi. L’allerta annunciata è di colore giallo su parte del Piemonte e sull’intero territorio di Liguria, Emilia-Romagna e Umbria. Previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sul Piemonte e sulla Liguria, in estensione all’Emilia-Romagna e Umbria. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (http://www.protezionecivile.gov.it/).

Torna il caldo africano con temperature fino a 38°

Tuttavia, ecco che domenica 17 settembre ritorna eccezionalmente il caldo africano con le temperature che saliranno almeno di 6-8 gradi. Gli esperti prevedono ” il Sud ancora per una settimana con le temperature massime attese fino a 33-34 gradi al Centro e fino a 38°C in Sardegna, con un Sud diffusamente intorno ai 35-36°C”. Addirittura, secondo ilmeteo.it. le aeree interne della Sardegna “potrebbero toccare addirittura valori da record per il mese di Settembre visto che stiamo parlando di punte prossime anche ai 40°C“.