Maltempo in Liguria: in quali Comuni sono chiuse le scuole il 20 ottobre

Maltempo in Liguria: annunciata allerta meteo anche nelle prossime ore dalla Protezione Civile della Regione.

Maltempo in Liguria: continua l’allerta meteo con abbondanti piogge attese anche nelle prossime ore. Così in molte città per prevenzione saranno chiuse le scuole.

Maltempo in Liguria

In Liguria continua l’allerta meteo nelle prossime ore a causa dell’abbondanti piogge cadute. “La centrale operativa della Protezione civile regionale conferma che non sono stati segnalati danni di alcuna entità, in particolare nello spezzino, zona al momento più colpita dalle piogge”.

La Regione Liguria, attraverso i suoi canali social, fa sapere che “Arpal specifica che si sono registrate cumulate orarie massime di 34,6 mm a Castelnuovo Magra e 12,6 mm in 15 minuti a Chiavari. La massima intensità di precipitazioni a terra si è verificata tra le 3.00 e le 4.00 di stamattina, mentre nella zona del Tigullio la perturbazione ha insistito principalmente in mare. Altrove, si sono registrati rovesci e temporali sparsi di intensità al più moderata Regione Liguria e Protezione Civile sono in costante contatto con i territori e stanno monitorando l’evolversi dell’ondata di maltempo che sta attraversando il territorio“.

In quali Comuni sono chiuse le scuole il 20 ottobre

A partire dalle ore 22 del 19 ottobre l’allerta meteo diventa arancione e interessa la maggior parte della regione. L’allerta proseguirà fino alle 15 di venerdì 20 ottobre. Così molti Comuni hanno deciso di chiudere le scuole. Ecco dove: