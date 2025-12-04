Un nuovo impulso di maltempo sta attraversando l’Italia e accompagnerà il Paese fino a venerdì, con piogge diffuse e il rischio di fenomeni intensi soprattutto al Sud. A delineare il quadro è il meteorologo Mattia Gussoni de iLMeteo.it, che parla di un peggioramento legato al passaggio di un ciclone in risalita dal Nord Africa, diretto verso il Mar Ionio. Il Mediterraneo ancora insolitamente caldo fornirà energia aggiuntiva alla perturbazione, favorendo lo sviluppo di nubi imponenti e temporali particolarmente forti.

Maltempo in Italia fino a venerdì: piogge intense e rischio nubifragi al Sud

Le prime precipitazioni hanno già raggiunto il Nord-Ovest, dove sulle Alpi è tornata la neve oltre i mille metri. Piogge in arrivo anche sulla Sardegna e, nel corso della giornata, sul resto del Centro. La parte più delicata della fase perturbata è però attesa tra Sicilia orientale, Calabria, Puglia e Basilicata: qui potrebbero cadere fino a 80-100 millimetri di pioggia in poche ore, quantità sufficienti a provocare allagamenti e improvvisi ingrossamenti dei corsi d’acqua minori.

La perturbazione tenderà poi a scivolare verso Est, lasciando dietro di sé condizioni ancora instabili ma in miglioramento al Nord già da venerdì, mentre piogge sparse resisteranno su parte del Centro e sulle regioni tirreniche del Sud. Tra sabato e il weekend del Ponte dell’Immacolata lo scenario cambierà radicalmente: un robusto campo di alta pressione abbraccerà Mediterraneo ed Europa centro-occidentale, riportando giornate più stabili e decisamente miti per la stagione, con qualche pioggia residua solo all’estremo Sud.