Manovra, il governo accelera: già oggi uno scostamento di bilancio da 7 miliardi

Il governo accelera e già oggi dovrebbe decidere sullo scostamento di bilancio in vista della prossima Manovra. La conferma, prima del Consiglio dei ministri di oggi pomeriggio che approverà il Dpfp, arriva dal vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani.

“Direi che già oggi al Consiglio dei Ministri decideremo lo scostamento di bilancio e come è noto, avendo ottenuto la possibilità di maggiore flessibilità delle spese in materia di difesa ed energia, potremo già oggi dire che ci sarà lo scostamento. Credo che staremo attorno ai 7 miliardi per quest’anno”, afferma Tajani.

Il governo accelera sullo scostamento di bilancio, la conferma di Tajani

Il vicepresidente del Consiglio parla della prossima Manovra all’evento “Città del futuro 2030-2050” e spiega che il governo dovrà presentare “a Bruxelles una serie di proposte e, una volta approvate, potremo essere operativi”.

Lo scostamento di bilancio sarà il primo passaggio in vista della prossima Manovra. Con lo scostamento il governo chiedere di modificare gli obiettivi di finanza pubblica: dovrà essere autorizzato dal Parlamento. Così facendo viene di fatto autorizzato l’esecutivo ad alzare il deficit per mettere in campo le misure che verranno introdotte con la prossima legge di Bilancio. Di pari passo, il governo continua a chiedere all’Ue maggiore flessibilità per contrastare l’inflazione e avere maggiori spazi di bilancio nella prossima Manovra. Ma, per il momento, da Bruxelles è arrivata una netta chiusura.