Marco Marzocca: età, dove vive, Corrado Guzzanti, personaggi, Zelig e moglie del comico

Chi è Marco Marzocca, il comico che ha lavorato con Corrado Guzzanti e che è diventato famoso con i personaggi interpretati a Zelig.

Marco Marzocca: età, Corrado Guzzanti, personaggi e Zelig

Marco Marzocca è nato a Roma il 14 settembre 1962 e sta per compiere 60 anni. Il comico ha trascorso la sua infanzia a Roma, dove ha frequentato la scuola per poi iscriversi all’Università “La Sapienza” e laurearsi in Farmacia. Dopo aver lavorato per alcuni anni come farmacista, ha iniziato a collaborare con il piccolo schermo a partire dal 1994, debuttando in modo ufficiale nel mondo dello spettacolo con il programma televisivo Tunnel trasmesso su Rai 3. In questo contesto, ha lavorato al fianco di Corrado Guzzanti.

Successivamente, pur continuando a lavorare come farmacista, ha preso parte ad altri programmi televisivi come L’ottavo nano o Il caso Scafroglia. Ha, poi, iniziato a recitare in alcune serie tv come Distretto di Polizia, fiction in cui interpreta il poliziotto Ugo Lombardi, noto per la sua ingenuità.

Nel 2006, è entrato a far parte del cast di Zelig, nel ruolo di Ariel, un singolare collaboratore domestico filippino alle dipendenze di Claudio Bisio. Il personaggio era già stato interpretato dal comico ne Il caso Scafroglia. A partire dall’edizione 2008, Marzocca ha aggiunto al personaggio di Ariel quello del Notaio.

Dove vive il comico? Vita privata, moglie e figli

Per quanto riguarda la sua vita privata, Marco Marzocca è particolarmente riservato. È noto che sia sposato dal 2000 con una donna colombiana dalla quale ha avuto tre figli. La moglie del comico si chiama Liliana Bula Ferrer: la coppia si è conosciuta durante un gruppo di discussione sul turismo.

A questo proposito, Marzocca ha raccontato: “Abbiamo cominciato a chattare e sentirci con un antenato di Skype. Le ho mandato una fotografia con un bonsai e poi abbiamo iniziato a sentirci per telefono”.

Il comico e sua moglie hanno tre figli maschi: Michele, Matteo e Massimo. La famiglia vive tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America.