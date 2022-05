Marco Masini: età, canzoni, vita privata, moglie e tour 2022

Chi è Marco Masini, il cantante ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata di giovedì 5 maggio?

Marco Masini: età, canzoni e tour 2022

Marco Masini è nato il 18 settembre 1964 a Firenze, ha 57 anni ed è alto 172 centimetri. Nonostante il suo talento artistico, il cantante ha dovuto affrontare numerose difficoltà prima a causa della censura e poi a causa delle voci diffuse nel mondo dello spettacolo che gli inputavano di portare sfortuna.

Sin da bambino, ha mostrato la propria passione per la musica. Conquistata la fiducia di Bob Rosati, ha avuto in prestito il sui studio musicale, presso il quale ha incontrato il noto compositore Beppe Dati, avviando una importante collaborazione. In un primo momento, si è dedicato alla produzione di colonne sonore per poi cominciare a girare l’Italia in tour sia da solo che al fianco di Raf.

Il grande successo è stato raggiunto con il brano Vaffanculo che però si è dovuto scontrare con la censura, al pari del successivo Bella Stronza.

Marco Masini ha vito il Festival di Sanremo nella Categoria Giovani mentre, nel 1991, si è classificato in terza posizione dietro Riccardo Cocciante e Renato Zero.

Nel corso della sua carriera, il cantante è stato etichettato come “iettatore”, nomea che gli ha impedito di decollare da un punto di vista artistico. A questo proposito, durante un’intervista rilasciata a Visto, ha dichiarato: “Lo sanno tutti che ho avuto seri problemi perché qualcuno mi ha etichettato, come era già successo a Mia Martini. È accaduto in passato, ma oggi non riesco a sorriderne: nell’ambiente continua ad accadere che ci sia qualcuno additato come porta sfortuna, e ora ci sono altre vittime”.

L’artista ha ricominciato a esibirsi in pubblico dopo lo stop imposto dalla pandemia con un tour 2022 organizzato in giro per l’Italia.

Vita privata, moglie, fidanzata e figli

Per quanto riguarda la sua vita privata, Marco Masini ha rivelato di essere impegnato con Aurora Nardozzi nel 2001. La relazione con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, tuttavia, si è conclusa nel 2003.

Il cantante non ha figli anche se ha sempre desiderato di diventare padre. Rispetto al desiderio di paternità, infatti, ha raccontato: “Un figlio offre un confronto con noi stessi con quel che siamo e con quel che vogliamo diventare. Se non arriva, soprattutto perché bisogna essere in due, non cerco di inventarmi nulla”.