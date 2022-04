Maria De Medeiros, chi è l’attrice di Pulp Fiction? Età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Chi è Maria De Medeiros, l’attrice e regista portoghese che ha recitato in Pulp Fiction di Quentin Tarantino nel 1994?

Maria De Medeiros, chi è l’attrice di Pulp Fiction? Età, altezza, carriera

Maria De Medeiros, all’anagrafe Maria Esteves de Medeiros Victorino de Almeida, è nata il 19 agosto 1965 a Lisbona, in Portogallo, e ha 56 anni. È un’attrice e regista portoghese che ha collaborato a produzioni cinematografiche sia statunitensi che europee. La donna è figlia del cantante e compositore António Victorino de Almeida.

De Medeiros ha debuttato nel 1981 e, tra i suoi ruoli più noti, figura quello della scrittrice Anaïs Nin nel film biografico Henry & June di Philip Kaufman del 1990. Successivamente, è stata scelta da Quentin Tarantino nel 1994 per il ruolo di Fabienne in Pulp Fiction. Nello stesso hanno, ha vinto la Coppa Volpi alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia per Três irmaos di Teresa Villaverde.

Ha recitato, poi, anche in Silvestre, Uova d’oro nel 1993, Le Détective et la mort nel 1994 e Airbeg nel 1997.

Nel 2000, ha diretto Capitani d’aprile, il suo primo cortometraggio presentato al festival di Cannes.

Nel 2004 ha interpretato la nobildonna portoghese Eleonora Pimentel Fonseca nel film Il resto di niente, subendo il fascino di Napoli. Tra il 2005 e il 2009, ha reso parte alla fiction francese Vénus et Apollon di Tonie Marshall.

Dall’8 al 10 aprile 2022, sarà al Teatro Viviani di Napoli con Ossessione napoletana, al fianco di Mauro Gioia.

Vita privata, marito, figli e Instagram

Per quanto riguarda la sua vita privata, Maria De Medeiros ha un marito che è stato descritto come un artista e un cameraman di talento ma del quale non è stato rivelato il nome. La coppia ha due figli: un maschio e una femmina.

L’attrice e regista portoghese è particolarmente attiva sui social: ha, infatti, un profilo Instagram che vanta circa 17 mila followers.