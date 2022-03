Maria Luisa Agnese, chi è la giornalista? Età, Corriere, marito e vita privata

Chi è Maria Luisa Agnese, la giornalista italiana che da anni fa parte della famiglia de Il Corriere della Sera?

Maria Luisa Agnese è nata a Genova l’11 settembre del 1947 e ha 74 anni. La giornalista è iscritta all’ordine dei giornalisti della Lombardia come professionista dal 19 ottobre 1973.

Dopo essersi laureata in Filosofia, ha deciso di dedicarsi a un corso di giornalismo e, a distanza di sei mesi dalla sua conclusione, ha cominciato a collaborare con Panorama, rivista presso la quale ha lavorato tra il 1972 e il 1989. Successivamente, ha trascorso del tempo all’Europeo per poi tornare a Panorama.

Tra il 1996 e il 1998, ha diretto Specchio de La Stampa e di Sette tra il 1998 e il 2004. Dal 2004 al 2007, invece, è stata direttrice di Magazine.

Da tempo, la giornalista fa parte della famiglia de Il Corriere della Sera.

Vita privata, marito e figli

In relazione alla sua vita privata, Maria Luisa Agnese è stata sposata con il medico Francesco Padrini, scomparso nel corso del 2020. Per quanto riguarda Padrini, il medico è stato una delle figure di maggior rilievo e importanza nel panorama della psicoterapia ed era noto soprattutto per il suo approccio innovativo sviluppato nel solco della bioenergetica. In particolare, Francesco Padrini è stato psicologo, psicoterapeuta e sessuologo.

La storia d’amore tra Maria Luisa Agnese e Francesco Padrini è durata oltre 40 anni. Nel corso degli anni, tuttavia, la coppia non ha avuto figli, come la stessa giornalista ha raccontato.

Nell’ambito degli hobby e delle passioni, la professionista è appassionata di yoga, pilates e danza classica.

Agnese possiede un profilo Instagram ufficiale che ha un seguito di 1.072 followers e sul quale pubblica scatti legati alla sua professione.