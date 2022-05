Mario Lavezzi, chi è il compositore? Anni, amori, moglie, Sanremo, duetti e canzoni

Chi è Mario Lavezzi, uno dei compositori, cantautori e produttori discografici più noti nel panorama musicale italiano?

Mario Lavezzi, chi è il compositore? Anni, Sanremo, duetti e canzoni

Mario Lavezzi è nato l’8 maggio 1948 a Milano, ha 74 anni ed è uno dei più noti compositori, cantautori e produttori discografici italiani. Nel 1970, ha istituito i Flora Fauna e Cemento mentre, nel 1974, è stato uno dei fondatori de Il Volo. Successivamente, ha deciso di intraprendere una carriera da solista.

Nel corso della sua carriera, ha realizzato successi incredibili che si sono cristallizzati nella storia della musica italiana. nel 1984, ad esempio, ha composto le musiche del film Amarsi un po’.

Ha avuto l’opportunità di collaborare con alcuni dei più grandi artisti italiani con duetti con cantanti come Loredana Bertè, Ornella Vanoni, Ivana Spagna, Fausto Leali, Anna Oxa, Fiorella Mannoia, Marcella Bella. Ha, poi, prodotto la hit di successo di Alessandra Amoroso Immobile. Ha prodotto anche gli album di altri ex allievi di Amici di Maria De Filippi come, ad esempio, Vai di Luca Napolitano oppure Deborah Iurato dell’omonima cantante che ha vinto la 13esima edizione del talent show.

Inoltre, Lavezzi ha prodotto l’album Semplicemente Mimì di Mia Martini, progetto dal vivo che ripropone la registrazione di un concerto che la cantante tenne a Procida nell’estate 1993.

Per quanto riguarda i suoi lavori più recenti, ha prodotto il triplo album di Ornella Vanoni Un pugno di stelle.

Amori, moglie e figli

In relazione alla sua vita privata, non si hanno molte informazioni circa le sue relazioni in quanto Mario Lavezzi è un uomo particolarmente riservato. È noto che il compositore e produttore discografico sia sposato con una donna che si chiama Mimosa e che è di origini romane. La coppia ha avuto un figlio.

In passato, il cantautore ha avuto una relazione con Loredana Bertè.

Lavezzi è molto seguito su Instagram, social sul quale pubblica con i fan molti aspetti della sua vita e condivide riflessioni e performance artistiche. Il suo account vanta un seguito di oltre 5.000 followers.