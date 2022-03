“Mariupol. Attacco diretto delle truppe russe all’ospedale di maternità. Persone e bambini sono sotto le macerie. Bambini sotto le macerie. Che atrocita’! Per quanto ancora il mondo sarà complice ignorando il terrore? Chiudete i cieli adesso! Fermate le uccisioni! Avete il potere di farlo ma sembra che stiate perdendo l’umanità”. È quanto ha scritto su Twitter il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, pubblicando un video che mostra la distruzione provocata dal raid russo che ha colpito l’ospedale per bambini di Mariupol, la città al sud dell’Ucraina da ore sotto assedio (leggi l’articolo).

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022