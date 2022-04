Massimo Cannoletta: quanto ha vinto a L’eredità e dove vive? Fidanzata, famiglia e laurea

Massimo Cannoletta è l’ex campione del programma L’Eredità su Rai1. Da questa esperienza ha avuto un tale successo da essere notato da altri programmi televisivi nei quali è presente spesso.

Massimo Cannoletta: quanto ha vinto a L’eredità e dove vive

Massimo Cannoletta è nato ad Acquarica, in provincia di Lecce, nel 1974. Il suo nome è legato in particolare all’esperienza e alla vittoria nel programma de L’Eredità. Nel totale ha vinto circa 280mila euro che però non ha ricevuto subito. Da quell’esperienza è partito poi il successo televisivo. Infatti, oggi è un ospite fisso di Oggi è un altro giorno, la trasmissione del primo pomeriggio di Rai 1, condotta ogni giorno da Serena Bortone. In più, ha partecipato a Citofonare Rai2, la trasmissione di Simona Ventura e Paola Perego.

L’ex campione de L’Eredità ha fatto due volte il viaggio del mondo e parla ben 5 lingue. Con la fine del gioco di Rai1(51 giorni) è tornato a casa a Lecce, dal padre, dai nipoti e dalla sua gatta.

Fidanzata, famiglia e laurea

Cannoletta si è laureato in Scienze Politiche ma come mestiere da diversi anni fa il divulgatore storico, artistico e musicale. Oltre ad essere un divulgatore ed opinionista in televisione, cura anche anche un podcast, dal titolo Massimo 20 in cui si occupa di arte e cultura. Rispetto alla sua nuova strada professionale da divulgatore, ha dichiarato in un’intervista: “Per me la divulgazione è la possibilità di incuriosirmi e suscitare curiosità in un pubblico, si tratti di 10, 100 o 1000 persone. In televisione possono diventare due milioni, ma il fine resta quello di risvegliare curiosità, mettere la pulce nell’orecchio. Non si deve dire tutto, quando parlo di qualcosa mi immagino che le mie siano introduzioni e sta a chi ascolta continuare a divertirsi su quel tema come meglio crede”.

Mentre, ci sono poche notizie riguardo la sua vita privata. L’ex campione di Eredità non sembra avere moglie e nemmeno figli, almeno rispetto per le notizie conosciute e circolate sulla sua possibile famiglia.