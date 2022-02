Massimo Gramellini, vita privata: moglie, figli e la morte della madre

Chi è Massimo Gramellini, lo scrittore e giornalista che diventato uno dei volti noti del piccolo schermo italiano come ospite fisso a Che tempo che fa di Fabio Fazio.

Chi è Massimo Gramellini? Biografia e carriera giornalistica

Massimo Gramellini è nato il 2 ottobre 1960 a Torino, ha 61 anni ed è alto circa 178 centimetri. Nonostante lo scrittore sia nato a Torino, la sua famiglia era originaria della Romagna. Dopo aver conseguito il diploma di liceo classico presso l’Istituto San Giuseppe, si è iscritto all’Università di Torino senza riuscire a portare a termine gli studi. Nel 1985, infatti, decise di lasciare il mondo universitario e di iniziare a collaborare con il Corriere dello Sport, dando avvio alla sua carriera giornalistica.

Attualmente è un editorialista del Corriere della Sera.

Romanzi e programmi televisivi

In qualità di scrittore, Massimo Gramellini ha pubblicato diversi libri in circa vent’anni di attività. Tra i romanzi più famosi, tuttavia, possono essere citati:

L’ultima riga delle favole, Milano, Longanesi, 2010;

Fai bei sogni, Milano, Longanesi, 2012;

La magia di un buongiorno, Milano, Longanesi, 2014;

Avrò cura di te, con Chiara Gamberale, Milano, Longanesi, 2014;

Prima che tu venga al mondo, Milano, Solferino, 2019.

Il giornalista, inoltre, è divenuto anche un volto noto del piccolo schermo italiano ricoprendo il ruolo di ospite fisso a Che tempo che fa di Fabio Fazio, tra il 2013 e il 2016, e prendendo parte ai programmi Le parole (2016) e Cyrano – L’amore fa miracoli (2018).

Massimo Gramellini, vita privata: moglie e figlia

Per quanto riguarda la sua vita privata, Massimo Gramellini ha due ex mogli. Tra il 1993 e il 1998, infatti, è stato sposato con Maria Laura Rodotà, giornalista e figlia del giurista Stefano Rodotà. Successivamente, è stato legato a Elisa Galletta.

Dopo la fine del suo secondo matrimonio, poi, il giornalista ha cominciato una relazione con la scrittrice Simona Sparaco, con la quale ha avuto il suo primo figlio, Tommaso. La donna, tuttavia, era già madre di Diego.

La morte della madre e “Fai bei sogni”

La vita privata dello scrittore è stata segnata da un dolorosissimo e drammatico lutto. Quando Massimo Gramellini aveva appena 9 anni, infatti, sua madre decise di suicidarsi gettandosi da un balcone situato al quinto piano.

Come raccontato dal giornalista, la donna aveva sconfitto un tumore ma, dopo essere guarita dalla malattia, aveva iniziato a soffrire di depressione. A questo proposito, Gramellini ha raccontato: “Mia madre era guarita dal suo brutto male, ma soffriva di depressione e il terrore di stare ancora male la portò a levarsi la vita – e ha aggiunto –. Quello è un amore che non puoi sostituire. Quel tipo di amore non potrà mai essere rimpiazzato da nessuno e tu devi vivere così, devi superare, devi farcela”.

L’uomo, inoltre, ha rivelato anche di aver scoperto tardi del suicidio della madre in quanto “mio padre non mi ha mai voluto dire niente”.

La vicenda è narrata nel romanzo Fai bei sogni che è stato, poi, trasformato anche in un film.