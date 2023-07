Massimo Mauro, infarto mentre giocava a Padel: come sta l’ex calciatore

Massimo Mauro ha accusato un malore mentre si trovava in vacanza in Calabia. L'ex calciatore è stato subito portato in ospedale ed operato.

Massimo Mauro ha avuto un infarto mentre giocava a Padel in Calabria. L’ex calciatore ha accusato un malore ed immediatamente è stato portato con urgenza in ospedale a Catanzaro, dove è stato anche operato.

Massimo Mauro, infarto mentre giocava a Padel

Tanta paura per Massimo Mauro: l’ex calciatore ed ora opinionista tv ha avuto un infarto mentre giocava a Padel in Calabria. Immediatamente è stato portato in ospedale e sottoposto a un intervento d’urgenza a Catanzaro, dove gli è stata praticata un’angioplastica. Mauro si trovava in vacanza nella sua terra di origini. Infatti, ha giocato anche per il Catanzaro ma non solo: a parte le grandi come Napoli e Juventus, ha avuto un’esperienza anche nell’Udinese.

Come sta l’ex calciatore

Inizialmente, dopo il ricovero, si è temuto il peggio. Poi, le notizie sulle sue condizioni di salute sono arrivate dalle parole direttamente dell’ex calciatore di Napoli e Juventus. “In ospedale sono stati bravissimi e lo sono tuttora – ha riferito lo stesso Massimo Mauro alla ‘Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport’, di cui è presidente -. Vengo seguito bene e coccolato“. Probabilmente, se il decorso andrà bene, potrebbe a metà della settimana prossima essere anche dimesso.

Leggi anche: Samuele Lippi, chi è il sindaco di Cecina fermato con la cocaina in macchina: le scuse e la difesa del Pd