Matilda De Angelis canta Litoranea con Elisa: chi è l’attrice? Età, serie, Netflix, candidature, Sanremo, fidanzato e Instagram

Chi è Matilda De Angelis, l’attrice che canta con Elisa Litoranea, il nuovo brano che si presenta come la prossima hit dell’estate?

Matilda De Angelis: età, serie, Netflix, candidature e Sanremo

Matilda De Angelis è nata l’11 settembre 1995 a Bologna ed è alta 166 centimetri. È la sorella maggiore dell’attore Tobia De Angelis.

Sin da bambina, all’età di 11 anni, ha cominciato a studiare chitarra e violino mentre, a 16 anni, ha preso parte al gruppo Rumba de Bodas del quale era la cantante. Con il gruppo, ha inciso un album pubblicato nel 2014. Nello stesso anno, si è diplomata al liceo scientifico Enrico Fermi ed è stata scelta dal regista Matteo Rovere per il ruolo di protagonista femminile del film Veloce come il vento.

Nel 2016, per il film Veloce come il vento, ha vinto il premio come miglior rivelazione al Taormina Film Fest ed è stata candidata come miglior attrice protagonista ai David di Donatello 2017. Tra il 2015 e il 2018 ha recitato nella fiction Tutto può succedere.

Ha, poi, recitato in Youtopia nel 2016, Una famiglia, Il premio di Alessandro Gassman nel 2017, The Undoing – Le verità non dette della HBO recitato accanto a Nicole Kidman e Hugh Grant.

Nel 2020, ha preso parte a L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, vincendo il David di Donatello 2021 come migliore attrice non protagonista.

Nel 2021, è stata co-conduttrice di Amadeus durante la prima serata del Festiva di Sanremo e ha recitato nella fiction Leonardo.

Vita privata, fidanzato, Instagram e Litoranea con Elisa

Per quanto riguarda la sua vita privata, Matilda De Angelis è stata legata sentimentalmente all’attore Andrea Arcangeli. La loro storia si è conclusa nel 2020, come annunciato dalla stessa attrice. Attualmente, l’artista dovrebbe essere single.

Nel 2022, ha realizzato in collaborazione con Elisa il video musicale Litorale nel quale si esibisce con la cantante.