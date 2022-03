Matranga e Minafò chi sono: vita privata, film, incidente dei comici siciliani

Matranga e Minafò sono due comici di origini siciliane che si sono fatti conoscere in televisione in particolare nel programma di Made in Sud. Nel 2022 sono ospiti, invece, del programma di Rai 2 Stasera Tutto è possibile condotto da Stefano De Martino.

Matranga e Minafò chi sono: vita privata

Tony Matranga ed Emanuele Minafò sono i nomi dei comici siciliani che fanno parte di un duo comico. Tony è nato a Palermo il 9 agosto del 1980 così come Emanuele ha origini siciliane ed è coetaneo del suo amico/collega.

Nel 2005, si faranno apprezzare come coppia comica, grazie ad una diretta regionale chiamata “Skrikkia Summer”. Dopo circa 4 anni di esperienze vissute presso i villaggi turistici. In televisione, si fanno conoscere nel programma di Made in Sud.

Matranga e Minafò: film e canzoni

I due comici sono stati i protagonisti di Per un pugno di amici, il film scritto e diretto da Sergio Colabona che segna l’esordio del duo comico siciliano al cinema. Uscito nel 2020, il lungometraggio ha nel cast molti attori che provengono da Made in Sud.

I due sono anche interpreti di canzoni diventate tormentoni comici per eccellenza, tra cui S’inzuppa il biscottino e Tutto il 2020 in una canzone.

Incidente dei comici siciliani

Il duo comico ha dei numeri che sono tra i loro cavalli di battaglia. Su tutti, citiamo sicuramente L’incidente. All’interno del pezzo i due litigano parlando in un siciliano stretto. Dal nome stesso dello sketch si capisce la “trama”, Minafò scende dalla macchina accusando Matranga di averlo tamponato. Da lì tante incomprensioni e battute veloci.