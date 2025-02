Mattarella contro i neo-feudatari dello spazio

Picconate alle politiche isolazioniste di Donald Trum; una botta al “pirata” Elon Musk; un richiamo alla compattezza dell’Europa che deve tornare a giocare un ruolo da protagonista. È stato un discorso estremamente duro quello pronunciato ieri dal Presidente Sergio Mattarella all’Università di Aix-Marseille.

Il “corsaro” Musk vuole una signoria pubblica

“All’inizio del XXI secolo ci si è progressivamente trovati di fronte a una situazione fluida, nella quale a prevalere erano i rischi e il sentimento di incertezza e imprevedibilità”, ha detto, “e si riaffaccia con forza il concetto di ‘sfere di influenza’, all’origine dei mali del XX secolo e che la mia generazione ha combattuto. Tema cui si affianca quello di figure di neo-feudatari del Terzo millennio – novelli corsari a cui attribuire patenti – che aspirano a vedersi affidare signorie nella dimensione pubblica, per gestire parti dei beni comuni rappresentati dal cyberspazio nonché dallo spazio extra-atmosferico, quasi usurpatori delle sovranità democratiche”.

Per Mattarella “regole e strumenti ci sarebbero per affrontare questa fase e allora perché il sistema multilaterale sembra non riuscirci, con il rischio del ripetersi di quanto accaduto negli anni Trenta del secolo scorso? Oggi come allora si allarga il campo di quanti, ritenendo superflue se non dannose per i propri interessi le organizzazioni internazionali, pensano di abbandonarle. Interessi di chi? Dei cittadini? Dei popoli del mondo? Non risulta che sia così”, ha sottolineato.

“L’Europa scelga se essere protetta o essere protagonista”

Rivolto all’Ue ha detto chiaro che è il momento di scegliere: “L’Europa intende essere oggetto nella disputa internazionale, area in cui altri esercitino la loro influenza, o, invece, divenire soggetto di politica internazionale, nell’affermazione dei valori della propria civiltà? Può accettare di essere schiacciata tra oligarchie e autocrazie? Con, al massimo, la prospettiva di un “vassallaggio felice”. Bisogna scegliere: essere “protetti” oppure essere “protagonisti”?”.

“L’unione Europea semina futuro per l’umanità”

“L’Europa appare davanti a un bivio, divisa, come è, tra Stati più piccoli e Stati che non hanno ancora compreso di essere piccoli anch’essi, a fronte della nuova congiuntura mondiale”, ha aggiunto il capo dello Stato, “l’Unione Europea è uno degli esempi più concreti di integrazione regionale ed è, forse, il più avanzato progetto – ed esempio di successo – di pace e democrazia nella storia. Rappresenta senza dubbio una speranza di contrasto al ritorno dei conflitti provocati dai nazionalismi. Un modello di convivenza che, non a caso, ha suscitato emulazione in altri continenti, in Africa, in America Latina, in Asia”.

Perché, ha aggiunto Mattarella, “l’Unione Europea semina e dissemina futuro per l’umanità”, “una custode e una patrocinatrice dei diritti della persona, della democrazia, dello Stato di diritto. Chiunque pensi che questi valori siano sfidabili sappia che, sulla scia dei suoi precursori, l’Europa non tradirà libertà e democrazia”.

Per Mattarella serve una politica estera comune e incisiva

“Abbiamo bisogno di un ordine internazionale stabile e maturo per reagire all’entropia e al disordine causate dalle politiche di potenza, e per affrontare le grandi sfide transnazionali del nostro tempo”. E, se per il Presidente “le attuali istituzioni non bastano, è comunque necessario andare avanti, “con una politica estera e di difesa comune più incisiva, capace di trasmettere fiducia nei confronti del ruolo europeo nella risposta alle sfide globali”, ha concluso il Presidente.