Matteo Bocelli, chi è? Età, fidanzata, canzoni e Sanremo del cantante figlio di Andrea Bocelli

Chi è Matteo Bocelli, il cantante e modello italiano figlio del noto tenore di fama internazionale Andrea Bocelli?

Matteo Bocelli: età, canzoni e Sanremo

Matteo Bocelli è nato l’8 ottobre 1997 a Forte dei Marmi, ha 24 anni, è alto 190 centimetri e pesa 74 chili. Il cantante è figlio secondogenito del tenore Andrea Bocelli ed è nato dal primo matrimonio dell’artista con Enrica Cenzatti. La coppia ha poi divorziato nel 2002. Il ragazzo ha un fratello maggiore di nome Amos.

Sin da bambino, proprio come il padre, ha sempre nutrito una forte passione nei confronti del mondo della musica e del canto e sognava di diventare un cantante affermato. Per questo motivo, si è iscritto al Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca e ha debuttato nel mondo della musica nel 2016 al Celebrity Fight Night e nel 2017 al David Foster and Friends, negli Stati Uniti d’America.

A soli 21 anni, ha firmato un contratto con la casa discografica di Norah Jones e Katy Perry, la Capital Records. Inoltre, ha intrapreso anche la carriera di modello collaborando con case di moda come Guess e sfilando insieme a Jennifer Lopez.

Tra i brani più famosi di Matteo Bocelli, possono essere citati Fall on me, Solo e Close. Nel 2022, ha cantato il suo primo brano in italiano, Dimmi.

Nel 2019, ha duettato con il padre Andrea Bocelli al Festival di Sanremo.

Chi è il cantante figlio di Andrea Bocelli? Vita privata e fidanzata

Matteo Bocelli è molto riservato sulla sua vita privata anche se si è vociferato di un presunto flirt con l’ex Miss Italia Carolina Stramare. La storia d’amore, tuttavia, è stata smentita dai diretti interessati che hanno rivelato di essere soltanto molto amici. Al momento, non è noto se il ragazzo sia impegnato sentimentalmente.

Il cantante ha un account Instagram che vanta un seguito di oltre 412 mila followers e sul quale condivide sia scatti della sua vita privata che della sua vita professionale.