Maturità 2025, al via l’esame: svelate le tracce della prima prova. Ecco quali sono e come si svolgerà la prima prova

È ufficialmente iniziata oggi, 18 giugno, la maturità 2025 per oltre 524.000 studenti in tutta Italia. Come da tradizione, il primo appuntamento con l’esame di Stato è stato il tema di italiano, uguale per tutti gli indirizzi scolastici. Alle ore 8:30, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha rilasciato le chiavi digitali per l’apertura del plico telematico contenente le sette tracce proposte per la prima prova scritta.

Le tracce della maturità 2025

Le tracce sono suddivise, come previsto, in tre tipologie:

Tipologia A – Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano

Tipologia B – Analisi e produzione di un testo argomentativo

Tipologia C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

Per la Tipologia A, gli studenti hanno potuto scegliere tra un’analisi testuale di una poesia di Pier Paolo Pasolini, “Appendice I” tratta da Dal Diario (1943-1944), e un brano tratto da “Il Gattopardo” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, due autori centrali della letteratura italiana del Novecento.

Per la Tipologia B, le tracce argomentative hanno proposto testi di vario genere, come:

uno scritto dello storico britannico Piers Brendon tratto da Gli anni Trenta. Il decennio che sconvolse il mondo, incentrato sul periodo del New Deal;

un articolo del giornalista Riccardo Maccioni sul tema del rispetto;

un testo del filosofo e saggista Telmo Pievani dal titolo Un quarto d’era (geologica) di celebrità, che affronta il tema dell’impatto ambientale dell’uomo sul pianeta.

Infine, per la Tipologia C, dedicata alla riflessione critica su temi di attualità, i maturandi hanno potuto confrontarsi con:

il discorso del giudice Paolo Borsellino, I giovani, la mia speranza (1992);

un testo a firma Anna Meldolesi e Chiara Lalli sull’indignazione sui social network, intitolato L’indignazione è il motore del mondo social. Ma serve a qualcosa?

Sei ore per concludere la prova

Gli studenti hanno avuto a disposizione un massimo di sei ore per completare la prima prova scritta. Come ogni anno, l’obiettivo della prova è valutare la capacità di comprensione, analisi, argomentazione e scrittura autonoma dei maturandi, su tematiche letterarie, storiche, sociali o di attualità.

La maturità 2025 è ufficialmente iniziata

Con l’apertura del plico e la scelta delle tracce della maturità 2025, prende dunque il via l’esame conclusivo del ciclo di istruzione superiore. Domani sarà la volta della seconda prova scritta, diversa per ciascun indirizzo di studi, mentre la prossima settimana inizieranno gli orali.

Per i 524.415 candidati coinvolti, si apre un momento decisivo. L’attenzione ai testi, la capacità di pensiero critico e la gestione del tempo saranno determinanti per affrontare al meglio questa prima tappa della maturità 2025.