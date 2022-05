Maurizio De Giovanni: età, libri, vita privata, famiglia, moglie, Paola Egiziano e figli dello scrittore

Chi è Maurizio De Giovanni, lo scrittore napoletano che è diventato famoso scrivendo gialli incentrati sul personaggio del Commissario Ricciardi?

Maurizio De Giovanni: età e libri

Maurizio De Giovanni è nato il 31 marzo 1958 a Napoli. Dopo aver frequentato il liceo classico ed essersi laureato in Lettere Classiche, ha lavorato per anni come impiegato di banca. Negli anni della maturità, ha poi frequentato un corso di scrittura che lo ha spronato a coronare il suo sogno di diventare uno scrittore a tempo pieno e licenziarsi dal suo precedente lavoro.

Nel 2005, ha partecipato a un concorso riservato ai giallisti italiani tenuto presso il Gran Caffè Gambrinus, indetto da Porsche. In questo contesto, ha presentato un racconto ambientato nella Napoli degli anni ’30 intitolato I vivi e i morti. È nato così il primo personaggio che ha reso noto lo scrittore: il Commissario Ricciardi. Il racconto, infatti, è poi diventato il canovaccio del romanzo Le lacrime del pagliaccio, edito nel 2006 da Graus Editore, e successivamente ripubblicato con il titolo Il senso del dolore nel 2007.

Oltre al ciclo di gialli con protagonista il Commissario Ricciardi, De Giovanni ha pubblicato anche il ciclo incentrato sull’Ispettore Lojacono inaugurato con il romanzo I Bastardi di Pizzofalcone, pubblicato nel 2013.

Serie tv tratte dalle sue opere

Molte delle sue opere, sono diventate serie televisive come I Bastardi di Pizzofalcone nel 2017, con protagonista Alessandro Gassman nel ruolo dell’Ispettore Lojacono; Mina Settembre, nel 2021 con protagonista Serena Rossi; e Il Commissario Ricciardi con Lino Guanciale.

Vita privata, famiglia, moglie, Paola Egiziano e figli di Maurizio De Giovanni

Per quanto riguarda la sua vita privata, Maurizio De Giovanni è stato sposato con Silvia Pannitti. Nel corso del loro matrimonio, la coppia ha avuto due figli: Giovanni e Roberto.

Al momento, lo scrittore napoletano è legato sentimentalmente a Paola Egiziano.