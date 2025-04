Mercato immobiliare, la crisi non è ancora finita: aumentano le vendite ma pure i prezzi delle case

Il mercato immobiliare riparte, ma allo stesso tempo arriva l’impennata dei prezzi delle abitazioni. Nel 2024, secondo i Dati statistici notarili, sono state 634.498 le compravendite di immobili per uso abitativo, con una crescita del 15,8% rispetto all’anno precedente. Una dinamica attesa con i primi tagli dei tassi da parte della Banca centrale europea, ma che va di pari passo con l’aumento del costo delle abitazioni: nel 2023 il valore medio per gli acquisti era di 154.416 euro, mentre lo scorso anno questo valore è salito del 7,8% fino a raggiungere i 166.395 euro.

Riparte il mercato immobiliare, ma salgono anche i prezzi delle case

A crescere maggiormente, spiegano i notai, sono stati gli acquisti di abitazioni da privati (+26,8%), ma anche per quelli da impresa l’aumento è stato evidente (+17,4%). A risalire è anche l’acquisto delle seconde case, con un aumento del 4,4% da privati e dell’8,8% da impresa. Come detto, la crescita delle compravendite è dettata anche dal taglio dei tassi della Bce e dal conseguente aumento del ricorso ai mutui: dopo la flessione del 26% nei due anni precedenti, l’aumento è stato invece di circa il 5,7% su base annua.

Non si è, quindi, ancora tornati ai livelli pre-pandemici, ma sicuramente si registra un miglioramento, “sebbene ancora condizionato dall’andamento dei tassi di interesse e dall’incertezza economica”. Il capitale globale erogato per i finanziamenti ipotecari sugli immobili è stato in aumento del 9,1%, mentre la fascia medio-alta – ovvero per mutui tra i 100mila e i 250mila euro – rimane quella “più rappresentativa”. Sostanzialmente invariate le surroghe, al 4,8% del totale.