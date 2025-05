Merz eletto cancelliere al secondo turno: nel primo era stato affossato da 18 franchi tiratori

Al secondo tentativo, Friedrich Merz ce l’ha fatta e diventa così il nuovo cancelliere tedesco. Dopo l’inedita bocciatura della mattinata, il Bundestag ha votato di nuovo e stavolta ha dato il via libera con 325 voti favorevoli al leader dell’Unione Csu/Cdu. Per raggiungere la maggioranza erano necessari 316 voti. Nel primo scrutinio segreto erano mancati 18 voti nella sua maggioranza (di cui fa parte anche l’Spd), fermandosi così a quota 310 favorevoli e 307 contrari. Non abbastanza per ottenere la maggioranza. La coalizione che lo sostiene può contare su 328 voti.

Il caso di Merz è un unicum in Germania: si tratta della prima volta dal 1949 che un cancelliere non viene eletto al primo scrutinio. Dopo la delusione della mattinata, sono quindi partiti dei colloqui per arrivare a una decisione sul secondo voto. Inizialmente si era ipotizzato il rinvio di qualche giorno, ma alla fine si è deciso di procedere con la seconda votazione – che richiede sempre la maggioranza assoluta – già nel pomeriggio. Stavolta, però, Merz ce l’ha fatta.

Merz cancelliere, le congratulazioni di Tajani e von der Leyen

Il primo a congratularsi con Merz è stato il ministro degli Esteri italiano ed esponente del Ppe, Antonio Tajani: “Congratulazioni al nuovo cancelliere tedesco e mio amico Friedrich Merz, è l’inizio di una nuova stagione politica, con il pragmatismo dei nostri governi rafforzeremo ancora di più i legami tra Italia e Germania. Unendo le nostre capacità industriali renderemo più forte l’Europa. Auguri di buon lavoro a lui, all’amico e collega Johann Wadephul e a tutta la squadra di ministri”.

Immediato anche il commento della presidente della Commissione europea, anche lei tedesca, Ursula von der Leyen: “Congratulazioni per la tua elezione, caro Friedrich Merz. Con te, un amico fidato ed esperto d’Europa entra nella Cancelleria. Lavoreremo insieme per un’Europa più forte e competitiva. Non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con te!”.