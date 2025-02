Merz trionfa alle elezioni in Germania: ecco chi è il nuovo cancelliere tedesco che in passato si era scontrato con la Merkel

Friedrich Merz è il nuovo cancelliere tedesco, segnando una svolta politica per la Germania. Dopo anni di attesa e una lunga carriera nella Unione Cristiano-Democratica (CDU), Merz è riuscito a ottenere la guida del Paese in un momento cruciale, caratterizzato da tensioni economiche e dibattiti sull’immigrazione.

Chi è Friedrich Merz?

Nato nel 1955, Friedrich Merz ha un profilo da politico di lungo corso e uomo d’affari. Ha studiato legge e ha iniziato la sua carriera come avvocato prima di entrare in politica negli anni ’80. Dopo un’esperienza nel Parlamento Europeo, è stato eletto nel Bundestag nel 1994.

Durante la sua carriera, Merz si è imposto come un esponente conservatore all’interno della CDU, in contrasto con la linea più centrista dell’ex cancelliera Angela Merkel. Dopo una battaglia interna per il potere, è stato messo ai margini nel 2002 e ha lasciato la politica per lavorare nel settore privato, ricoprendo ruoli di rilievo in aziende come BlackRock Germany ed HSBC Trinkaus & Burkhardt.

Il suo ritorno sulla scena politica è avvenuto più di un decennio dopo, con l’obiettivo di riportare la CDU verso posizioni più conservatrici, soprattutto in tema di immigrazione e politiche economiche.

L’ascesa alla cancelleria

Friedrich Merz è diventato leader della CDU nel gennaio 2022 e ha consolidato la sua leadership portando il partito verso una strategia più netta, puntando sulla sicurezza, sulla limitazione dell’immigrazione irregolare e su una politica economica più favorevole alle imprese.

Le elezioni anticipate si sono rese necessarie dopo che il cancelliere uscente Olaf Scholz ha perso la fiducia del Parlamento nel dicembre scorso, aprendo la strada al voto. Nei sondaggi, Merz è stato il favorito sin dall’inizio e ha saputo capitalizzare il malcontento diffuso nei confronti del governo precedente.