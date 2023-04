Meteo a Pasqua e Pasquetta, tra freddo, piogge e sole: le previsioni secondo gli esperti

Meteo a Pasqua e Pasquetta: secondo gli esperti regnerà ancora incertezza nei prossimi due giorni su tutta l’Italia. Sabato 8 aprile sarà caratterizzato sicuramente dal freddo e maltempo, mentre nelle ore successive qualcosa inizierà a cambiare.

Meteo a Pasqua e Pasquetta, tra freddo, piogge e sole

Il weekend di Pasqua è caratterizzato da vento, pioggia e temperature basse sulla maggior parte della Penisola. Sabato 8 aprile, secondo meteo.it è “una giornata dalla spiccata variabilità e un’atmosfera localmente instabile quella della Vigilia di Pasqua. Nuvoloso praticamente ovunque, Prevalenza di nuvole nel resto del Paese, tranne che sulle regioni di Nord-Ovest e sull’Emilia Romagna. Probabili precipitazioni su tutte le regioni centrali e sulla Campania, ma in estensione a Basilicata e Puglia in giornata. Al pomeriggio isolate piogge o rovesci anche tra Veneto e Friuli. Locali rovesci pomeridiani in Sardegna. Temperature per lo più in rialzo, eccetto le massime al Centro. Un po’ ventoso al Centro-Sud”.

Tuttavia, il tempo cambierà ancora nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Addirittura a partire da martedì dopo Pasqua si attende l’anticiclone africano che farà alzare di molto le temperature lasciandosi alle spalle il maltempo. Mentre tra domenica di Pasqua e lunedì di Pasquetta il tempo sarà incerto tra freddo e sole sulla maggior parte delle regioni italiane.

Le previsioni secondo gli esperti

Secondo gli esperti di meteo.it, il “sabato di Pasqua resterà incerto con ombrelli aperti dalla Bassa Toscana fino alla Puglia, con i fenomeni che si sposteranno sempre più verso le regioni meridionali dove la Pasqua resterà a tratti piovosa“. Nella domenica di Pasqua, sono previsti “frequenti scrosci specie sul Medio Adriatico, al Sud e localmente anche su Triveneto e Toscana. Sul Nord-Ovest e tra Sardegna e Lazio la situazione potrebbe essere migliore, anche se qualche rovescio improvviso non mancherà a ridosso dei rilievi”. Invece, per il lunedì di Pasquetta, “la situazione migliorerà decisamente al Centro-Nord anche se qualche acquazzone, nelle ore più calde della giornata, non è escluso in montagna nemmeno al Centro-Nord, mentre al Sud purtroppo tuoni e pioggia saranno quasi ovunque. Ma i temporali, sottolinea ancora, dureranno poco e lasceranno comunque spazio anche al sole su tutta l’Italia, con ampi momenti della giornata in cui i cieli saranno sereni”.

