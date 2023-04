Tel Aviv, attentato sul lungomare della città: ucciso un giovane avvocato italiano. Cordoglio e messaggio di Mattarella: “Vile attacco terroristico”

Tel Aviv, attentato sul lungomare della città israeliana ha ucciso un giovane avvocato italiano. Sconcerto per il folle gesto che si è consumato nella tarda serata di venerdì 7 aprile. C’è già stata la rivendicazione della Jihad Islamica. Tra i feriti anche alcuni italiani. ’’Non sono stati feriti in modo grave e sono assistiti dalla nostra ambasciata di Tel Aviv. Uno probabilmente verrà dimesso nel giro di poche ore. Facevano parte di un altro gruppo rispetto a quello della vittima”, ha fatto sapere il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani.

Tel Aviv, attentato sul lungomare della città: ucciso un giovane avvocato italiano

Attacco terroristico a Tel Aviv nella tarda serata di venerdì 7 aprile. Un arabo-israeliano si è lanciato con l’auto sulla solla sul lungomare della città israeliana, poi sceso ha cercato di continuare il suo folle gesto sparando sulle persona ma è stato ucciso dalla polizia locale. Nell’attentato è rimasto ucciso un giovane avvocato italiano che si trovava lì in vacanza: Alessandro Parini, 35 anni di Roma. “La semplicità, la riservatezza, e la modestia” erano i suoi segni distintivi, sono state le prime parole dei genitori del ragazzo ucciso. “Dove è arrivato e i traguardi da lui ottenuti – aggiungono – non li conosceva nessuno, solo lo studio per cui lavorava. Alessandro era fatto così”.

”Ci congratuliamo con l’operazione di Tel Aviv e affermiamo che si tratta di una risposta legittima ai crimini e agli attacchi dell’occupazione sionista al nostro popolo e ai nostri luoghi santi”. Così la Jihad Islamica ha rivendicato l’attacco. Mentre la polizia israeliana ha confermato che l‘autore dell’attentato terroristico è un arabo israeliano di Kfar Kassem a nord est di Tel Aviv. Altri sette turisti sarebbero rimasti feriti, tre in maniera moderata tra i quali un uomo di 39 anni e una ragazza di 17. Ci sarebbero anche due feriti israeliani. Due sono italiani ma non sono in gravi condizioni e presto torneranno anche in Italia. Una donna di 70 anni, un uomo di 50 anni, uno di 31 anni e una donna di 27 “sono feriti in maniera superficiale” e sono stati dimessi dall’ospedale.

Cordoglio e messaggio di Mattarella: “Vile attacco terroristico”

“Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso la sua esecrazione per il vile atto terroristico che, a Tel Aviv, ha provocato, insieme al ferimento di altri turisti, la morte del giovane avvocato italiano Alessandro Parini, rivolgendo ai suoi familiari e amici i sentimenti di cordoglio e di vicinanza della Repubblica e suoi personali. Ha espresso inoltre al Presidente dello Stato d’Israele, Isaac Herzog, le condoglianze della Repubblica Italiana”. Si legge in una nota del Quirinale.

“Questa scia di terrore continua va fermata. Il terrorismo colpisce ancora Israele coinvolgendo turisti italiani che non avevano nulla a che vedere con le vicende israelo-palestinesi. Si tratta di un attentato criminale che colpisce turisti inermi che stavano passeggiando sul lungomare. La violenza inaudita di questi assassini non risparmia nessuno e va assolutamente condannata”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ai microfoni del Gr1 su Radio1 Rai. “Venerdi’ 7 aprile si è verificato un attentato sul lungo mare di Tel Aviv. Si invitano tutti i connazionali a restare informati, mantenere vigile attenzione e a seguire eventuali indicazioni delle Autorita’ locali”. E’ il messaggio postato sul sito ‘Viaggiare Sicuri’ della Farnesina

“Ancora ieri sera a Tel Aviv si sono verificati attacchi terroristici mortali, in uno dei quali è stato ucciso un turista italiano. L’Ue esprime la sua totale condanna di questi atti di violenza che devono cessare”. Lo afferma in una nota l‘Alto rappresentante per gli Affari esteri dell’Ue, Joseph Borrell. “Questa recrudescenza della violenza – aggiunge Borrell – segue giorni di tensione e scontri nei luoghi santi, compreso l’intervento e l’uso della forza da parte della polizia israeliana all’interno del complesso della moschea di Al Aqsa. L’Ue condanna gli incidenti violenti che si sono verificati nei luoghi santi e ricorda che lo status quo di tutti i luoghi santi deve essere preservato. Condanniamo inoltre gli attacchi missilistici indiscriminati contro Israele da Gaza e dal territorio del Libano. Condanniamo senza riserve l’attacco terroristico che ha ucciso due israeliani e ne ha lasciato uno gravemente ferito”.

Leggi anche: Sei ergastoli in Congo per l’omicidio dell’ambasciatore italiano Attanasio