La seconda settimana di giugno è iniziata all’insegna del bel tempo su gran parte dell’Italia. L’anticiclone delle Azzorre, secondo i modelli meteorologici più aggiornati, continua infatti a espandersi dall’Atlantico verso il Mediterraneo centro-occidentale.

Secondo le previsioni, il tempo sul nostro Paese sarà prevalentemente stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi. Non mancheranno tuttavia fenomeni temporaleschi sui rilievi alpini.

Nei prossimi giorni una saccatura depressionaria interesserà parte dell’Europa centrale, sfiorando anche la Penisola italiana. Questa configurazione favorirà precipitazioni soprattutto sulle regioni settentrionali, con possibili temporali di forte intensità sulle Alpi e nelle aree limitrofe.

Situazione ben diversa al Centro-Sud, dove continuerà a prevalere il sole. Le temperature sono attese in aumento e potranno raggiungere valori compresi tra 2 e 4 gradi al di sopra delle medie stagionali.

Il meteo torna a dividere l’Italia in due: sole rovente al Sud, mentre al Nord a farla da padrone sarà l’instabilità

Dalla seconda parte della settimana, però, il quadro meteorologico potrebbe mostrare qualche cambiamento. I più recenti modelli previsionali indicano infatti l’arrivo di infiltrazioni d’aria più fresca in quota anche sulle regioni centro-meridionali, con la possibilità di temporali lungo la dorsale appenninica.

Per la giornata di domani, al Nord sono attesi cieli più nuvolosi su Alpi e Prealpi, dove nel corso del pomeriggio potranno svilupparsi temporali isolati, soprattutto nelle aree montuose.

Al Centro il tempo si manterrà asciutto e stabile, con ampie schiarite e cieli prevalentemente soleggiati sia al mattino sia nelle ore pomeridiane.

Condizioni ancora più stabili al Sud e sulle Isole Maggiori, dove il sole sarà protagonista e le temperature continueranno a salire.