Dopo settimane in cui il grande freddo ha colpito soprattutto Nord America e Asia orientale, l’inverno cambia passo anche in Europa e si prepara a mostrare il suo volto più rigido in Italia. Un’ondata di maltempo è infatti in arrivo proprio a ridosso dell’Epifania, con la neve pronta a tornare protagonista su diverse aree del Paese.

Secondo Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, l’Italia sta entrando in una fase decisamente più dinamica e fredda. Le prime avvisaglie si sono già fatte sentire al Nord, dove l’ingresso di correnti settentrionali ha provocato un brusco calo delle temperature, scese sotto lo zero in molte zone di pianura. Le prime nevicate sono attese a quote medio-basse tra Romagna, nord delle Marche e Appennino tosco-emiliano.

Meteo, con l’Epifania arriva il gelo su tutta l’Italia con la neve che sarà protagonista in molte regioni

Situazione diversa, almeno per ora, al Centro-Sud, dove correnti più miti meridionali stanno portando piogge diffuse e valori termici più elevati. Ma l’equilibrio è destinato a rompersi tra il 6 e il 7 gennaio, quando sul medio-basso Tirreno si formerà un profondo ciclone alimentato da aria gelida. Questo vortice darà il via a un deciso peggioramento, con precipitazioni intense su gran parte delle regioni centro-meridionali e un sensibile crollo delle temperature.

La neve potrà spingersi fino a quote molto basse, localmente anche in pianura tra Romagna e zone interne di Toscana e Marche. Fiocchi attesi anche sulle colline di Abruzzo, Molise e Lazio interno, mentre al Sud la quota neve resterà più alta, oltre gli 800-1000 metri. Il Nord-Ovest resterà in gran parte ai margini del maltempo, con una giornata dell’Epifania fredda ma asciutta; qualche debole sfiocchettata sarà possibile solo su Friuli e Veneto.

Il ciclone sul Tirreno porterà anche venti molto forti: Bora sulle coste dell’Adriatico, Tramontana in Liguria e Maestrale su Sardegna e Sicilia, con mari agitati. Uno scenario pienamente invernale, destinato ad attenuarsi solo dal prossimo weekend con un graduale rialzo termico.