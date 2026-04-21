Dopo giorni di caldo anomalo, dal sapore di un anticipo d’estate, è arrivata l’attuale fase prettamente primaverile che, però, avrà vita breve. Questo perché, stando alle ultime previsioni meteo, l’Anticiclone delle Azzorre ha abbandonato la sua sede naturale, in mezzo all’Atlantico, per trasferirsi in modo anomalo verso nord, piazzando il suo massimo di alta pressione sull’Islanda. Di pari passo, le Isole Azzorre sono finite sotto la furia di una forte perturbazione ciclonica.

A spiegare cosa sta succedendo è Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, che sottolinea come questa particolarissima configurazione non sia un inedito assoluto, ma abbia un nome: NAO negativa (North Atlantic Oscillation negativa). Si tratta, sostanzialmente, di un fenomeno in cui si verifica un’inversione delle principali figure sinottiche, con il bel tempo che splende tra l’Islanda e il Nord-Ovest europeo, mentre piogge e temporali colpiscono tra le Azzorre e la Penisola Iberica.

Un quadro in cui l’Italia rimane esposta all’incursione di correnti fresche dai Balcani, per lo più provenienti dalla Russia, che portano un vistoso calo delle temperature unito a una marcata instabilità atmosferica.

Meteo impazzito: dall’estate anticipata degli ultimi giorni ai temporali improvvisi. Ma dal weekend torna il caldo

Già da oggi si avvertiranno i primi effetti di questo stravolgimento climatico. Al Centro-Nord e sul settore meridionale adriatico dominerà l’instabilità, con forti temporali e acquazzoni a macchia di leopardo.

Domani il maltempo si estenderà, colpendo soprattutto il Nord-Ovest ma anche le regioni centrali, tra cui il Lazio. Le perturbazioni raggiungeranno rapidamente anche il Sud.

Da giovedì, però, tutto cambia: si prevede una giornata soleggiata su tutta l’Italia, con temperature massime in forte aumento e minime che resteranno ancora molto basse. Per effetto di questa dinamica si registrerà una forte escursione termica, in alcuni casi anche di 20°C, tra il giorno e la notte.

Una dinamica che proseguirà anche venerdì, per poi lasciare spazio al bel tempo nel weekend, quando si consumerà l’ennesimo ribaltone climatico: le temperature saliranno sensibilmente, regalando giornate dall’aspetto decisamente estivo.