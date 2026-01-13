Gennaio cambia improvvisamente volto e si scrolla di dosso il rigido inverno per passare a temperature più miti, quasi autunnali. Dopo giorni segnati da gelo intenso, le ultime previsioni meteo parlano chiaro: l’Italia è pronta a vivere una fase decisamente più mite, con condizioni che ricordano più l’autunno che la stagione fredda.

A confermare il cambio di scenario è Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, che segnala un sensibile aumento delle temperature, sia minime che massime, già in atto. La causa è il ritorno dell’anticiclone subtropicale, destinato a influenzare il tempo dei prossimi giorni. Le forti gelate, come i -7 gradi registrati lunedì in Pianura Padana, lasceranno spazio a valori ben più elevati: al Nord le minime saliranno diffusamente intorno ai 5 gradi, mentre le massime potranno raggiungere i 7-10 gradi.

La settimana sarà caratterizzata da un clima più umido e nuvoloso al Centro-Nord, mentre al Sud prevarranno condizioni più soleggiate. Le temperature si manterranno su valori tipicamente autunnali: 5-10 gradi al Nord, 7-15 al Centro e fino a 18 gradi al Sud. L’aumento della nuvolosità potrà favorire qualche debole precipitazione, in particolare su Liguria, Alta Toscana e Lombardia, ma si tratterà di fenomeni isolati e di scarsa intensità.

In attenuazione anche i venti, che nei giorni scorsi hanno soffiato con forza soprattutto al Sud. Il loro indebolimento favorirà la formazione di nebbie nei fondovalle, contribuendo a un’atmosfera più tipica di novembre. Nel prossimo weekend è attesa anche una perturbazione atlantica mite.

Il grande freddo, intanto, si sposta più a est: il gelo resterà confinato tra Ucraina e Russia, mentre alle alte latitudini le temperature saliranno sensibilmente. Per un possibile ritorno dell’inverno vero bisognerà attendere, forse, la fine del mese. Per ora, l’unica certezza è una: il gelo saluta e lascia spazio a un inatteso assaggio d’autunno.