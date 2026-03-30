Previsioni meteo, la tregua meteorologica è già finita: freddo in arrivo e maltempo al Sud, poi miglioramento nel weekend

Il tempo ‘clemente’ che si è registrato in occasione della domenica delle Palme è già un ricordo. Malgrado la settimana sia partita all’insegna di cieli sereni e con una temperatura non eccessivamente rigida, nei prossimi giorni assisteremo a un’ennesima svolta con l’arrivo, da nord, di una massa d’aria fredda che preannuncia un nuovo colpo di coda dell’inverno.

Meteo: il colpo di coda dell’inverno non è ancora alle spalle

Stando ai modelli di previsione meteorologica, al Nord già da domani si assisterà a qualche velatura, con le nuvole che di ora in ora si faranno più decise e porteranno le prime precipitazioni. Piogge che sulle Alpi porteranno nuove nevicate che, secondo quanto riferiscono gli esperti, porteranno i fiocchi a cadere fino a quote collinari.

Ma è al Centro-Sud che il clima appare più instabile e ‘nervoso’. Già nel pomeriggio ci saranno le prime avvisaglie, fino al peggioramento che ci sarà in serata quando si verificheranno piogge sparse e temperature in picchiata. Secondo le rilevazioni, infatti, in calo termico potrà essere anche di 4-6 gradi sotto la media del periodo.

Tra domani e mercoledì entra assisteremo a un ulteriore peggioramento a causa di un vortice depressionario che si è piazzato tra Calabria e Sicilia. Un fenomeno che causerà piogge diffuse, con frequenti temporali improvvisi, e perfino neve a quote insolitamente basse per il periodo ossia dai 600-700 metri.

Nel weekend la svolta

Ma non dovremo rassegnarci a questo inverno fuori stagione. Già perché qualcosa si inizia a muovere, e infatti a partire dalla seconda parte della settimana l’instabilità perderà forza, seppur lentamente.

E nel weekend dovrebbe arrivare l’atteso cambio di passo con un promontorio anticiclonico che si allungherà verso la Penisola, esportando un generale miglioramento del tempo che si tradurrà in meno piogge, più sole, e un clima finalmente primaverile.