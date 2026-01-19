Oggi e domani saranno giornate difficili sotto il profilo del meteo. Stando alle ultime previsioni, l’Italia sarà attraversata da un’ondata di maltempo eccezionale, con piogge intense, forti venti e condizioni da attenzionare soprattutto al Sud e nelle Isole maggiori dove, questo è il timore, si potrebbero verificare forti disagi.

Come sempre avviene in questi casi, la situazione viene costantemente monitorata dalla Protezione Civile. Proprio dopo attente valutazioni, con le previsioni meteo in continuo aggiornamento, sono già state diramate diverse allerte per via dei fenomeni fenomeni meteorologici attesi in questo inizio di settimana.

Sotto osservazione il sud Italia e le isole

Per la giornata odierna sono attive allerta rossa (il massimo livello di criticità) su gran parte della Sardegna e in ampie zone della Sicilia, dove sono previste piogge torrenziali, nubifragi e forti temporali. Nelle province interessate si sono già registrate chiusure di scuole e strutture pubbliche per precauzione.

Le province con allerta rossa includono, tra le altre: Assemini, Decimomannu, Iglesias, Olbia e Sant’Antioco. In Sardegna e Sicilia, molti Comuni hanno sospeso le attività scolastiche per l’intera giornata.

L’allerta arancione (rischio moderato-alto) riguarda settori di Sardegna, Sicilia e Calabria, dove si prevedono piogge diffuse, temporali intensi e possibili allagamenti improvvisi. Su Basilicata e altre aree limitrofe è stata emessa un’allerta gialla (rischio basso-moderato) per condizioni instabili.

Il ciclone Harry sconvolge l’Europa e l’Italia

Come fanno sapere gli esperti dell’Aeronautica Militare e dei principali servizi meteo nazionali, il forte e repentino peggioramento del meteo è causato da una vasta perturbazione atlantica, denominata negli ultimi aggiornamenti ciclone Harry, che sta impattando con grande violenza sull’Europa. Un fronte instabile che sta già portando piogge diffuse, venti di scirocco intensi e mareggiate lungo le coste meridionali e tirreniche. Una situazione potenzialmente pericolosa che, dati alla mano, potrebbe perdurare almeno fino a martedì.

Ben diversa la situazione nella parte settentrionale dell’Italia, dove il tempo dovrebbe essere più stabile dando luogo a piovaschi che non destano particolare preoccupazione.

Si temono alluvioni, frane e mareggiate

Quel che è certo è che vista la specificità del territorio italiano, con le forti piogge, che in alcune aree potrebbero superare i 200 millimetri in 24 ore, il rischio idrogeologico rilevato dalla Protezione Civile è elevato. Questo significa che i corsi d’acqua minori potrebbero esondare e provocare allagamenti rapidi, soprattutto nelle zone più basse o urbanizzate.

Il vento di scirocco atteso può raggiungere raffiche fino a 90-100 km/h, con mare agitato o molto agitato lungo coste esposte. Queste condizioni non solo complicano la navigazione, ma aumentano anche il rischio di danni alle infrastrutture costiere e cadute di alberi o pali della luce.