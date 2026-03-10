Un vortice nord atlantico punta l’Italia: piogge, vento e neve sulle Alpi. Calo termico fino a 5°C e nel weekend torna l’inverno.

Dopo tre settimane di sole quasi ostinato, con temperature fuori stagione, e quella sensazione di una primavera anticipata, sembra intravedersi all’orizzonte un nuovo cambiamento climatico.

Secondo il meteorologo Lorenzo Tedici di iLMeteo.it, un profondo vortice nord atlantico sta puntando dritto verso il Mediterraneo. Parte dalla Scozia e corre fino alla Libia: tremila chilometri in tre giorni. Un viaggio rapido con la forte perturbazione che, com’è facilmente intuibile, attraverserà l’Italia.

Cambia il meteo

L’impatto di questo fronte metereologico ci sarà tra sabato e domenica quando assisteremo a un ritorno dell’inverno che porterà piogge diffuse, raffiche di vento e un calo termico che potrebbe superare i cinque gradi.

Ma il vero spettacolo si vedrà in montagna dove, a sorpresa, potrebbero tornare le nevicate. Assolute protagoniste del periodo saranno le Dolomiti con le simulazioni che prevedono oltre mezzo metro di neve fresca sopra i 1400 metri.

C’è di più, il vortice in arrivo corre a circa mille chilometri al giorno e con una simile velocità non si possono escludere cambi di rotta improvvisi, capaci di deviare radicalmente rispetto alle previsioni meteo.

I prossimi giorni porteranno tempo instabile

Quel che è certo è che il clima sta già cambiando. Martedì sono previste piogge sparse al Nord-Ovest e qualche scroscio tra Toscana e Appennino. Mercoledì il cielo sarà spesso nuvoloso al Nord, mentre il Sud vedrà cielo relativamente sereno anche se talvolta potranno verificarsi acquazzoni pomeridiani sui rilievi. Giovedì la perturbazione porterà piogge diffuse tra Liguria, Lombardia meridionale, Emilia, e anche in gran parte del Centro Italia.