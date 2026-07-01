Il primo giorno di luglio si apre in Italia con l’ultimo, deciso strappo di questa ondata di caldo. Il Ministero della Salute ha diramato il bollettino per la giornata di oggi, mercoledì 1° luglio 2026, e il quadro resta pesante: 22 città da bollino rosso, il livello massimo di allerta meteo. Ma qualcosa sta per cambiare, e in fretta.

Meteo, ecco le 22 città da bollino rosso

Il bollino rosso segnala condizioni climatiche di emergenza, con possibili conseguenze per le fasce più fragili della popolazione: anziani, bambini piccoli e persone con patologie croniche. Ecco l’elenco comunicato dal Ministero: Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo.

Bollino arancione e giallo: le altre città sotto osservazione

A Reggio Calabria è stato emesso il bollino arancione, livello intermedio di rischio. Cinque città si trovano invece in bollino giallo, il gradino più basso di allerta ma comunque da monitorare: Bolzano, Messina, Napoli, Torino e Viterbo.

Perché oggi è il giorno della svolta

Dopo settimane dominate dall’anticiclone africano, con punte fino a 40°C e numerose notti tropicali, un fronte atlantico più fresco sta scendendo dalla Germania verso il Nord Italia. È lo stesso meccanismo che nelle ultime ore ha già scatenato temporali violenti in Lombardia e Toscana, con nubifragi, allagamenti e raffiche di vento fino a 80 km/h.

Il contrasto tra l’aria fresca in arrivo e quella calda e umida ancora presente al suolo è il carburante ideale per fenomeni intensi: grandinate, colpi di vento e il rischio, seppur localizzato, di trombe d’aria.

Le previsioni regione per regione

Al Nord la giornata sarà instabile e dinamica: a Milano pioggia diffusa con vento sostenuto e punte di 32°C, mentre Venezia e Torino saranno tra le aree più esposte a rovesci intensi. Bologna alternerà nubi e schiarite con forte escursione termica.

Al Centro il caldo resiste ancora: Roma sfiora i 36°C con cielo prevalentemente sereno, mentre Firenze e Perugia vivranno una giornata più instabile, tra sole e temporali pomeridiani.

Al Sud e sulle Isole il quadro resta più stabile, con Cagliari e Palermo tra le località più soleggiate ma con indice UV molto elevato. Napoli e Bari godranno di ampie schiarite e clima asciutto.

Cosa aspettarsi nei prossimi giorni

Da giovedì 2 luglio il calo termico si estenderà anche al Centro-Sud, con temperature in flessione fino a 6-8°C sul versante adriatico. Non sarà però un ritorno alla normalità stagionale duraturo: secondo le proiezioni degli esperti, l’alta pressione africana potrebbe tornare a rinforzarsi già nel weekend, riportando caldo intenso su gran parte del Paese.