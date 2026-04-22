Il maltempo che negli ultimi giorni ha riportato un clima prettamente autunnale, con frequenti e diffusi temporali, ha le ore contate. Già da questa sera il meteo farà l’ennesima inversione a U, riportando il sole su tutta l’Italia e facendo aumentare le temperature massime.

Qualche precipitazione continuerà a verificarsi, ma si tratterà di fenomeni via via più sporadici, destinati a diventare rari già da domani. In questo nuovo scenario climatico, secondo quanto riporta Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, si registrerà un sensibile abbassamento delle temperature notturne: le minime potranno scendere fino a 3-4°C, mentre quelle diurne torneranno ben al di sopra dei 20°C.

Meteo impazzito: ultimi temporali sull’Italia, poi da domani splenderà il sole almeno fino al weekend del 25 aprile

Se oggi la giornata resterà caratterizzata da una forte instabilità, il vero cambiamento si vedrà da domani. Già al mattino il cielo sarà limpido, con nuvolosità scarsa o del tutto assente, ma l’aria sarà frizzante e fresca. Nel pomeriggio, invece, le temperature subiranno un deciso rialzo, superando anche i 20°C, per poi calare nuovamente in modo marcato durante la notte.

Una dinamica che si ripeterà anche venerdì e che dovrebbe proseguire almeno fino a martedì della prossima settimana. Da mercoledì, però, non si può escludere un ritorno del maltempo, a causa della presenza di un massiccio anticiclone sul Nord Europa che potrebbe innescare temporali diffusi sul Centro-Nord, portando instabilità anche al Sud.