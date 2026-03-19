Il prossimo weekend segnerà l’ingresso della primavera, ma il meteo non sarà clemente. Stando alle più recenti previsioni, il cielo oscillerà pericolosamente tra rovesci improvvisi, seguiti da schiarite altrettanto improvvise. Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it. sabato sarà segnato da qualche raggio di sole, accompagnato da una forte instabilità che si farò sentire soprattutto al Nord.

Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità che sarà un assaggio del peggioramento che si registrerà verso sera, portando perfino la neve sulle Alpi. Al Centro il clima sarà più stabile, con temperature più miti ma pur sempre variabili. Divesa la situazione al Sud dove al mattino la giornata inizierà all’insegna del bel tempo, poi però le nubi inizieranno ad aumentare dando luogo anche a qualche scroscio isolato.

Il meteo complicato per questa domenica

Domenica, sempre stando alle previsioni, la situazione meteorologica cambierà ancora, con una depressione dal Nord Africa che risalirà la Penisola portando con sé instabilità diffusa. Piogge a tratti, soprattutto tra Centro e Sud, riporteranno un clima tipicamente autunnale.

Va leggermente meglio al Nord dove si assisterà a una giornata relativamente stabile. Un weekend in cui le temperature, come avviene da giorni, resteranno ancora sotto la media del periodo.

E poi… il possibile ritorno dell’inverno

Insomma la sensazione è che la primavera si farà attendere ancora per un po’. Da metà della prossima settimana, infatti, potrebbe esserci un’irruzione di aria fredda dalla Norvegia che, anziché avvicinarci alla bella stagione, potrebbe riportare scenari quasi invernali.