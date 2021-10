Sono stati 437mila i Green Pass scaricati solo ieri, dopo l’entrata in vigore dell’obbligo della certificazione verde nei luoghi di lavoro (leggi l’articolo). Si tratta di oltre 150mila Green Pass in più rispetto alle passate domeniche. In totale finora sono stati 101.033.192 quelli scaricati in Italia. Ieri, oltre 261 mila da chi ha fatto il tampone, 174 mila dai vaccinati, oltre 1.500 dai guariti.

Sono 87,5 milioni (su un totale di quasi 100 milioni di dosi fornite alle Regioni) le dosi di vaccino somministrate questa mattina – pari a +1,2 milioni rispetto alla settimana precedente – corrispondenti a 46,2 milioni di persone che hanno ricevuto almeno una dose mentre 43,8 milioni di individui hanno completato il ciclo (qui il report).

Le persone che hanno ricevuto la dose aggiuntiva sono invece 590.506. Tra le fasce d’età più “scoperte” ci sono proprio quelle di maggiore attività lavorativa: 30-39 anni (18,8% persone in attesa della prima dose), 40-49 anni (18,3%) in attesa di prima dose) e 50-59 anni (14% in attesa della prima dose).